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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - ПАС
ОФИ - ПАС: обзор матча 03 апреля 2021
ОФИ
03.04.2021, суббота, 17:15
Греция. Суперлига, группа B, 2 тур
2 : 1
Завершен
ПАС
52'
A. Sardinero
61'
N. Solis (П)
45+2'
Г. Памлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - ПАС
90'
+2
Желтая карточка
Ф. Кастро
Замена
N. Vafeas
️️️️
F. Ferreyra
90'
+2
Замена
V. Nikokyrakis
️️️️
Ф. Старжеон
81'
Замена
К. Балояннис
️️️️
N. Solis
76'
65'
Желтая карточка
В. Наумец
ГОЛ с пенальти! 2:1!
N. Solis
61'
Желтая карточка
П. Вурос
58'
58'
Замена
Н. Милинчану
️️️️
F. Brener
ГОЛ! 1:1!
A. Sardinero
52'
46'
Замена
В. Наумец
️️️️
Х. Элефтериадис
Замена
F. Ferreyra
️️️️
F. Grivas
46'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Г. Памлидис
Желтая карточка
O. Lymperakis
40'
24'
Желтая карточка
Г. Памлидис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
2
Праксителис Вурос
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
6
Vajebah Sakor
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
70
Фабиу Старжеон
ЦП
11
Nazareno Solis
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Яннис Каргас
ЦЗ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦЗ
43
Марвин Персман
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
22
Фабри Кастро
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
28
Хуан Домингес
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
ОФИ
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
9
Felipe Ferreyra
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
9
Владислав Наумец
ЛВ
8
Ангелос Лиасос
ОП
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
20
Николай Милинчану
ЦФ
4-3-3
24
Ватерман
2
Вурос
15
Диамантис
13
4
Маринакис
6
29
Мельядо
70
Старжеон
28
22
11
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
6
Пантелакис
43
Персман
2
Салиакас
4
Каргас
22
Кастро
7
Карталис
28
Домингес
14
Памлидис
20
Элефтериадис
0
28
9
9
28
2
2
11
38
Балояннис
38
Балояннис
11
70
Старжеон
91
91
70
Старжеон
20
Элефтериадис
9
Наумец
9
Наумец
20
Элефтериадис
0
20
Милинчану
20
Милинчану
0
Остались в запасе
ОФИ
ПАС
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
31
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
24
Абдул Рахман Вайсс
ПЗ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча ОФИ - ПАС
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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