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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - АЕК
Астерас - АЕК: обзор матча 12 мая 2021
Астерас
12.05.2021, среда, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 9 тур
1 : 1
Завершен
АЕК
64'
Я. Коцирас
56'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - АЕК
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Ф. Альварес
86'
81'
Замена
Т. Махерас
️️️️
М. Митай
80'
Желтая карточка
С. Василантонопулос
80'
Желтая карточка
К. Галанопулос
76'
Замена
П. Манталос
️️️️
Х. Албанис
76'
Замена
М. Косидис
️️️️
К. Ансарифард
65'
Замена
Я. Сарделис
️️️️
М. Танкович
65'
Замена
К. Галанопулос
️️️️
М. Бакакис
ГОЛ! 1:1!
Я. Коцирас
64'
Замена
Х. Регис
️️️️
Сито
60'
56'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансарифард
Пас отдал
Х. Албанис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
28
Евгений Шахов
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
3
Христос Тасулис
ЦП
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
АЕК
99
Георгиос Теохарис
ВР
16
Панайотис Цинтотас
ВР
20
Яннис Сарделис
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
3-2-1-4
99
Цифцис
24
Альварес
27
Коцирас
19
Кастаньо
14
8
Мунафо
7
Тилика
21
40
Сито
9
Барралес
15
3-2-2-3
33
Атанасиадис
2
Бакакис
24
Неделчару
4
Сварнас
2
Василантонопулос
2
Митай
28
Шахов
4
Шиманьски
19
Албанис
17
Ансарифард
22
Танкович
24
Альварес
3
Тасулис
3
Тасулис
24
Альварес
40
Сито
20
Регис
20
Регис
40
Сито
17
Ансарифард
9
Косидис
9
Косидис
17
Ансарифард
22
Танкович
20
Сарделис
20
Сарделис
22
Танкович
2
Бакакис
6
Галанопулос
6
Галанопулос
2
Бакакис
19
Албанис
20
Манталос
20
Манталос
19
Албанис
2
Митай
53
Махерас
53
Махерас
2
Митай
Остались в запасе
Астерас
АЕК
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
99
Георгиос Теохарис
ВР
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
43
Alexandros Kardaris
ЦФ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
1
Никос Пападопулос
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Остались в запасе
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
99
Георгиос Теохарис
ВР
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Астерас - АЕК
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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