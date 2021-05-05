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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ПАОК
АЕК - ПАОК: обзор матча 05 мая 2021
АЕК
05.05.2021, среда, 21:30
Греция. Суперлига, группа A, 7 тур
1 : 2
Завершен
ПАОК
90+2'
М. Танкович (П)
47'
М. Крменчик
50'
Ш. Шваб (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ПАОК
ГОЛ с пенальти! 1:2!
М. Танкович
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Т. Циггарас
Желтая карточка
М. Танкович
87'
84'
Замена
Х. Цолис
️️️️
А. Живкович
Замена
М. Косидис
️️️️
Е. Шахов
81'
73'
Замена
К. Свидерски
️️️️
М. Крменчик
66'
Желтая карточка
Ш. Шваб
Замена
М. Танкович
️️️️
И. Неделчару
58'
Замена
С. Василантонопулос
️️️️
О. Данченко
58'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
К. Галанопулос
58'
Желтая карточка
Э. Лопеш
50'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Ш. Шваб
47'
ГОЛ! 0:1!
М. Крменчик
Пас отдал
А. Варда
46'
Замена
А. Варда
️️️️
Т. Мург
46'
Замена
Т. Циггарас
️️️️
Д. Аугусто
Желтая карточка
К. Галанопулос
45'
45'
Желтая карточка
Д. Аугусто
43'
Желтая карточка
А. Живкович
Желтая карточка
Е. Шахов
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
20
Виейринья
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
21
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
9
Михалис Косидис
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
22
Ника Нинуа
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
28
Карол Свидерски
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
4-4-2
33
Атанасиадис
24
Неделчару
4
Сварнас
22
Лопеш
19
Чигринский
94
Данченко
7
Крстичич
6
Галанопулос
28
Шахов
19
Албанис
17
Ансарифард
3-5-1-1
1
Пасхалакис
5
Михайлидис
15
Варела
21
Баба
2
Алвес
20
Виейринья
14
Живкович
99
Мург
22
Шваб
8
Аугусто
21
Крменчик
28
Шахов
9
Косидис
9
Косидис
28
Шахов
94
Данченко
2
Василантонопулос
2
Василантонопулос
94
Данченко
6
Галанопулос
4
Шиманьски
4
Шиманьски
6
Галанопулос
24
Неделчару
22
Танкович
22
Танкович
24
Неделчару
14
Живкович
17
Цолис
17
Цолис
14
Живкович
8
Аугусто
5
Циггарас
5
Циггарас
8
Аугусто
21
Крменчик
28
Свидерски
28
Свидерски
21
Крменчик
99
Мург
7
Варда
7
Варда
99
Мург
Остались в запасе
АЕК
ПАОК
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
20
Яннис Сарделис
ЦП
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Главный тренер
Марко Николич
22
Ника Нинуа
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
52
Эфтимиос Христопулос
ЦФ
20
Яннис Сарделис
ЦП
2
Марио Митай
ЛЗ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Остались в запасе
22
Ника Нинуа
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
4
Энеа Михай
ЦЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча АЕК - ПАОК
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
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