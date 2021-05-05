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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - Астерас
Панатинаикос - Астерас: обзор матча 05 мая 2021
Панатинаикос
05.05.2021, среда, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 7 тур
2 : 2
Завершен
Астерас
28'
А. Хадзийованнис
53'
А. Хадзийованнис (П)
10'
D. Suarez
42'
Х. Барралес (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Астерас
90'
+4
Замена
️️️️
Я. Коцирас
88'
Желтая карточка
R. Gómez
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
С. Александропулос
81'
Замена
Ю. Санкаре
️️️️
А. Пунгурас
81'
80'
Замена
Х. Регис
️️️️
Л. Тилика
Желтая карточка
Ф. Велес
75'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Й. Нгбакото
73'
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Македа
66'
57'
Замена
R. Gómez
️️️️
А. Риера
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Хадзийованнис
53'
45'
+2
Желтая карточка
Я. Коцирас
43'
Желтая карточка
Х. Барралес
42'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Х. Барралес
ГОЛ! 1:1!
А. Хадзийованнис
Пас отдал
Л. Вильяфаньес
28'
10'
ГОЛ! 0:1!
D. Suarez
Пас отдал
Я. Коцирас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
27
Хуанкар
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
15
Dani Suarez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
40
Сито
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Диудис
15
Пунгурас
4
Фран Велес
8
Маурисио
27
Хуанкар
19
Вильяфаньес
19
Ниасс
7
Нгбакото
9
Македа
7
Хадзийованнис
14
2-3-1-4
1
Пападопулос
27
Коцирас
22
3
Тасулис
6
8
Мунафо
7
Тилика
9
Барралес
40
Сито
23
Риера
15
9
Македа
10
Карлитос
10
Карлитос
9
Македа
14
Александропулос
14
Александропулос
15
Пунгурас
13
Санкаре
13
Санкаре
15
Пунгурас
Александропулос
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
Александропулос
7
Нгбакото
90
Кампецис
90
Кампецис
7
Нгбакото
23
Риера
21
21
23
Риера
7
Тилика
20
Регис
20
Регис
7
Тилика
Остались в запасе
Панатинаикос
Астерас
31
Николаос Христогеоргос
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
Главный тренер
Ласло Болони
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
24
Федерико Альварес
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
28
Факундо Санчес
ПЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
24
Федерико Альварес
ЛЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Панатинаикос - Астерас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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