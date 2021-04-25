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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 25 апреля 2021
Олимпиакос
25.04.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 6 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
50'
Брума
90+2'
Брума
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - АЕК
ГОЛ! 2:0!
Брума
90'
+2
Желтая карточка
О. Рябчук
86'
84'
Замена
М. Митай
️️️️
Э. Лопеш
84'
Замена
М. Танкович
️️️️
К. Галанопулос
Замена
М. Камара
️️️️
Р. Семеду
80'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
72'
72'
Желтая карточка
И. Неделчару
70'
Замена
Н. Крстичич
️️️️
К. Ансарифард
70'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
68'
57'
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Х. Албанис
ГОЛ! 1:0!
Брума
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
50'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Хассан
46'
Замена
Брума
️️️️
К. Фортунис
46'
Замена
Я. М'Вила
️️️️
А. Бухалакис
46'
Желтая карточка
Т. Силва
44'
Желтая карточка
Р. Семеду
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
70
Тиагу Силва
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
19
Дмитрий Чигринский
ЦЗ
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
6
Константинос Галанопулос
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
77
Брума
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
20
Яннис Сарделис
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
3-2-2-2-1
47
Кристинссон
25
Холебас
35
Семеду
19
Папастатопулос
5
Рябчук
14
Андруцос
70
Силва
41
Бухалакис
7
Масурас
7
Фортунис
19
Хассан
3-2-3-2
33
Атанасиадис
4
Сварнас
22
Лопеш
19
Чигринский
2
Василантонопулос
24
Неделчару
4
Шиманьски
20
Манталос
6
Галанопулос
19
Албанис
17
Ансарифард
7
Фортунис
77
Брума
77
Брума
7
Фортунис
41
Бухалакис
6
М'Вила
6
М'Вила
41
Бухалакис
35
Семеду
2
Камара
2
Камара
35
Семеду
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
19
Хассан
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
19
Хассан
22
Лопеш
2
Митай
2
Митай
22
Лопеш
19
Албанис
99
Гарсия
99
Гарсия
19
Албанис
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
17
Ансарифард
7
Крстичич
7
Крстичич
17
Ансарифард
6
Галанопулос
22
Танкович
22
Танкович
6
Галанопулос
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
9
Михалис Косидис
ЦФ
20
Яннис Сарделис
ЦП
16
Панайотис Цинтотас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Остались в запасе
9
Михалис Косидис
ЦФ
20
Яннис Сарделис
ЦП
16
Панайотис Цинтотас
ВР
53
Теодосис Махерас
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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