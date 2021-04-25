Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Панатинаикос
ПАОК - Панатинаикос: обзор матча 25 апреля 2021
ПАОК
25.04.2021, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, группа A, 6 тур
0 : 0
Завершен
Панатинаикос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Панатинаикос
88'
Замена
Карлитос
️️️️
Ф. Македа
Замена
С. Ингасон
️️️️
Э. Лирацис
80'
Желтая карточка
Э. Лирацис
79'
77'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
69'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Ф. Иоаннидис
Замена
Л. Лабру
️️️️
О. Эль-Каддури
65'
60'
Желтая карточка
Й. Нгбакото
56'
Замена
Й. Нгбакото
️️️️
Ю. Санкаре
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Циггарас
56'
Замена
Т. Мург
️️️️
Х. Цолис
55'
Замена
М. Крменчик
️️️️
К. Свидерски
46'
Желтая карточка
Т. Циггарас
45'
+1
20'
Желтая карточка
Ф. Велес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
20
Виейринья
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
5
Теохарис Циггарас
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
13
Юнус Санкаре
ЦП
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
14
Yohan Mollo
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
38
Кирьякос Яксис
ОП
2
Родриго Алвес
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
21
Михал Крменчик
ЦФ
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
4-4-1-1
1
Пасхалакис
21
Баба
5
Михайлидис
15
Варела
2
Лирацис
8
Аугусто
7
Эль-Каддури
5
Циггарас
20
Виейринья
17
Цолис
28
Свидерски
3-1-3-3
1
Диудис
12
Хадзитеодоридис
15
Пунгурас
4
Фран Велес
8
Маурисио
19
Вильяфаньес
19
Ниасс
13
Санкаре
9
Македа
14
7
Иоаннидис
2
Лирацис
15
Ингасон
15
Ингасон
2
Лирацис
5
Циггарас
22
Шваб
22
Шваб
5
Циггарас
17
Цолис
99
Мург
99
Мург
17
Цолис
7
Эль-Каддури
7
Лабру
7
Лабру
7
Эль-Каддури
28
Свидерски
21
Крменчик
21
Крменчик
28
Свидерски
9
Македа
10
Карлитос
10
Карлитос
9
Македа
13
Санкаре
7
Нгбакото
7
Нгбакото
13
Санкаре
7
Иоаннидис
90
Кампецис
90
Кампецис
7
Иоаннидис
Остались в запасе
ПАОК
Панатинаикос
45
Яннис Константелиас
АП
38
Кирьякос Яксис
ОП
12
Живко Живкович
ВР
2
Родриго Алвес
ЦП
Главный тренер
Абель Феррейра
14
Сотирис Александропулос
ЦП
28
Факундо Санчес
ПЗ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
38
Кирьякос Яксис
ОП
12
Живко Живкович
ВР
2
Родриго Алвес
ЦП
Остались в запасе
14
Сотирис Александропулос
ЦП
28
Факундо Санчес
ПЗ
31
Николаос Христогеоргос
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
20
Yassin Ayoub
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча ПАОК - Панатинаикос
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Тумба
Новости команд
Все
ПАОК
Панатинаикос
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Отказавший ЦСКА Банза подписал контракт с новым клубом
14 сентября
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
5 сентября
2
ПАОК подтвердил трансфер чемпиона РПЛ
4 сентября
1
«Краснодар» близок к продаже 12-миллионного легионера
29 августа
2
«Бранн» – ПАОК: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Панатинаикос» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Панатинаикоса» и ЦСКА София на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Кайрата» и «Панатинаикоса» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Защитник «Балтики» близок к отъезду в Европу
17 октября
9
«Панатинаикос» – «Борац»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+