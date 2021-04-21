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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Астерас
Олимпиакос - Астерас: обзор матча 21 апреля 2021
Олимпиакос
21.04.2021, среда, 17:15
Греция. Суперлига, группа A, 5 тур
1 : 0
Завершен
Астерас
52'
С. Папастатопулос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Астерас
Замена
Я. М'Вила
️️️️
У. Кюйперс
81'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
М. Вальбуэна
71'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
А. Хассан
70'
Желтая карточка
М. Дрегер
66'
ГОЛ! 1:0!
С. Папастатопулос
Пас отдал
М. Вальбуэна
52'
46'
Замена
R. Gómez
️️️️
А. Риера
Замена
М. Дрегер
️️️️
К. Лала
46'
46'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
J. Luis Valiente Gimenez
34'
Желтая карточка
Х. Барралес
Замена
С. Папастатопулос
️️️️
А. Пападопулос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
2
Мади Камара
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
99
Уго Кюйперс
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Giannis Christopoulos
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
14
Franco Bellocq
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
39
Ilias Panagiotis Christopoulos
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
21
Rodrigo Gómez
ЦФ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
4-2-2-2
47
Кристинссон
5
Рябчук
34
Пападопулос
35
Семеду
70
Лала
2
Камара
70
Силва
17
Врусаи
28
Вальбуэна
19
Хассан
99
Кюйперс
2-3-5
99
Цифцис
22
27
Коцирас
3
Тасулис
6
14
15
9
Барралес
23
Риера
20
Регис
39
28
Вальбуэна
77
Ранджелович
77
Ранджелович
28
Вальбуэна
34
Пападопулос
19
Папастатопулос
19
Папастатопулос
34
Пападопулос
70
Лала
37
Дрегер
37
Дрегер
70
Лала
99
Кюйперс
6
М'Вила
6
М'Вила
99
Кюйперс
19
Хассан
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
19
Хассан
23
Риера
21
21
23
Риера
6
17
Иглесиас
17
Иглесиас
6
Остались в запасе
Олимпиакос
Астерас
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
7
Константинос Фортунис
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Лео Тилика
ПВ
1
Никос Пападопулос
ВР
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
7
Константинос Фортунис
АП
7
Георгиос Масурас
ЛВ
Остались в запасе
24
Федерико Альварес
ЛЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
8
Giorgos Kanelopoulos
ЦФ
7
Лео Тилика
ПВ
1
Никос Пападопулос
ВР
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Олимпиакос - Астерас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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