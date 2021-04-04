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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Олимпиакос
АЕК - Олимпиакос: обзор матча 04 апреля 2021
АЕК
04.04.2021, воскресенье, 19:30
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
1 : 5
Завершен
Олимпиакос
88'
К. Ансарифард
17'
М. Камара
23'
Г. Масурас
35'
Ю. Эль-Араби
44'
Г. Масурас
74'
К. Фортунис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Олимпиакос
ГОЛ! 1:5!
К. Ансарифард
88'
Замена
Т. Махерас
️️️️
Л. Гарсия
78'
75'
Замена
Л. Ранджелович
️️️️
Г. Масурас
75'
Замена
М. Дрегер
️️️️
Х. Холебас
74'
ГОЛ! 0:5!
К. Фортунис
Пас отдал
Х. Холебас
Замена
К. Галанопулос
️️️️
П. Манталос
64'
Замена
И. Неделчару
️️️️
Н. Гнид
64'
64'
Замена
А. Хассан
️️️️
Ю. Эль-Араби
63'
Замена
А. Бухалакис
️️️️
М. Камара
58'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Брума
Замена
К. Ансарифард
️️️️
М. Танкович
46'
Замена
Х. Албанис
️️️️
Д. Шиманьски
46'
Желтая карточка
Н. Оливейра
45'
+3
44'
ГОЛ! 0:4!
Г. Масурас
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
36'
Желтая карточка
Брума
35'
ГОЛ! 0:3!
Ю. Эль-Араби
23'
ГОЛ! 0:2!
Г. Масурас
Пас отдал
Х. Холебас
17'
ГОЛ! 0:1!
М. Камара
Пас отдал
Ю. Эль-Араби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
26
Нассим Гнид
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Элдер Лопеш
ЦЗ
94
Олег Данченко
ЦП
7
Ненад Крстичич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
99
Ливай Гарсия
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
27
Уссейну Ба
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
6
Константинос Галанопулос
ЦП
9
Михалис Косидис
ЦФ
53
Теодосис Махерас
ЦФ
19
Христос Албанис
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
3-4-3
33
Атанасиадис
26
Гнид
4
Сварнас
22
Лопеш
94
Данченко
4
Шиманьски
20
Манталос
7
Крстичич
7
Оливейра
22
Танкович
99
Гарсия
3-3-1-2-1
1
Са
19
Папастатопулос
35
Семеду
27
Ба
14
Андруцос
6
М'Вила
25
Холебас
2
Камара
77
Брума
7
Масурас
19
Эль-Араби
26
Гнид
24
Неделчару
24
Неделчару
26
Гнид
20
Манталос
6
Галанопулос
6
Галанопулос
20
Манталос
99
Гарсия
53
Махерас
53
Махерас
99
Гарсия
4
Шиманьски
19
Албанис
19
Албанис
4
Шиманьски
22
Танкович
17
Ансарифард
17
Ансарифард
22
Танкович
7
Масурас
77
Ранджелович
77
Ранджелович
7
Масурас
25
Холебас
37
Дрегер
37
Дрегер
25
Холебас
2
Камара
41
Бухалакис
41
Бухалакис
2
Камара
77
Брума
7
Фортунис
7
Фортунис
77
Брума
19
Эль-Араби
19
Хассан
19
Хассан
19
Эль-Араби
Остались в запасе
АЕК
Олимпиакос
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Главный тренер
Марко Николич
19
Константинос Цолакис
ВР
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
2
Ставрос Василантонопулос
ЦЗ
9
Михалис Косидис
ЦФ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
70
Тиагу Силва
ЦП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
99
Уго Кюйперс
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Главный тренер
Педру Мартинш
Статистика матча АЕК - Олимпиакос
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Информация о матче
Стадион:
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