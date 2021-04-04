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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Панатинаикос - ПАОК
Панатинаикос - ПАОК: обзор матча 04 апреля 2021
Панатинаикос
04.04.2021, воскресенье, 15:00
Греция. Суперлига, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
ПАОК
38'
Ф. Македа
79'
Л. Вильяфаньес
85'
А. Канталапьерда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - ПАОК
90'
+4
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
Желтая карточка
Б. Шенкевельд
90'
+4
Замена
А. Кампецис
️️️️
Ш. Ниасс
87'
ГОЛ! 3:0!
А. Канталапьерда
Пас отдал
Y. Mollo
85'
Желтая карточка
Ш. Ниасс
81'
79'
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
ГОЛ! 2:0!
Л. Вильяфаньес
79'
Замена
А. Канталапьерда
️️️️
А. Хадзийованнис
78'
Замена
Ф. Иоаннидис
️️️️
Ф. Македа
78'
77'
Желтая карточка
С. Ингасон
Замена
Ф. Санчес
️️️️
Маурисио
74'
70'
Замена
А. Варда
️️️️
Ш. Шваб
70'
Замена
М. Крменчик
️️️️
К. Свидерски
62'
Замена
Х. Цолис
️️️️
Т. Мург
Желтая карточка
А. Пунгурас
54'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Македа
Пас отдал
А. Хадзийованнис
38'
36'
Желтая карточка
А. Рахман Баба
26'
Желтая карточка
Ш. Шваб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
27
Хуанкар
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Шейх Ниасс
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
14
Yohan Mollo
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
8
Дуглас Аугусто
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
2
Родриго Алвес
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Панатинаикос
31
Николаос Христогеоргос
ВР
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
7
Фотис Иоаннидис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
21
Михал Крменчик
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
7
Амр Варда
ЦФ
2-1-4-3
1
Диудис
15
Пунгурас
4
Шенкевельд
8
Маурисио
27
Хуанкар
19
Ниасс
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
9
Македа
7
Хадзийованнис
14
3-5-1-1
1
Пасхалакис
15
Креспо
15
Ингасон
21
Баба
22
Шваб
99
Мург
7
Эль-Каддури
14
Живкович
2
Алвес
8
Аугусто
28
Свидерски
9
Македа
7
Иоаннидис
7
Иоаннидис
9
Македа
8
Маурисио
28
Санчес
28
Санчес
8
Маурисио
7
Хадзийованнис
10
Канталапьерда
10
Канталапьерда
7
Хадзийованнис
19
Ниасс
90
Кампецис
90
Кампецис
19
Ниасс
99
Мург
17
Цолис
17
Цолис
99
Мург
28
Свидерски
21
Крменчик
21
Крменчик
28
Свидерски
22
Шваб
7
Варда
7
Варда
22
Шваб
Остались в запасе
Панатинаикос
ПАОК
31
Николаос Христогеоргос
ВР
10
Карлитос
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
Главный тренер
Ласло Болони
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
31
Николаос Христогеоргос
ВР
10
Карлитос
ЦП
7
Йени Нгбакото
ПВ
12
Илиас Хадзитеодоридис
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
Остались в запасе
45
Яннис Константелиас
АП
12
Живко Живкович
ВР
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
20
Виейринья
ЦП
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Панатинаикос - ПАОК
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Информация о матче
Стадион:
Апостолос Николаидис
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