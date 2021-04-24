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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Даллас
Сан-Хосе - Даллас: обзор матча 24 апреля 2021
Сан-Хосе
24.04.2021, суббота, 22:30
США. МЛС, 2 тур
3 : 1
Завершен
Даллас
34'
A. Oswaldo (П)
49'
К. Эспиноса
59'
C. Cowell
79'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Даллас
Желтая карточка
Э. Ремеди
90'
+4
Красная карточка
C. Wondolowski
89'
Замена
S. Haji
️️️️
C. Cowell
84'
Замена
Жудсон
️️️️
П. Мари
81'
79'
ГОЛ! 3:1!
Р. Пепи
Желтая карточка
S. Salinas
75'
74'
Замена
E. Munjoma
️️️️
Д. Нельсон
74'
Замена
Р. Пепи
️️️️
F. Jara
Замена
S. Salinas
️️️️
T. Thompson
72'
Замена
A. RÃos
️️️️
Х. Лопес
72'
Замена
C. Wondolowski
️️️️
C. Fierro
72'
61'
Замена
P. Megiolaro
️️️️
Д. Маурер
60'
Замена
П. Помыкал
️️️️
M. Hedges
60'
Замена
A. Ricaurte
️️️️
Т. Тессманн
ГОЛ! 3:0!
C. Cowell
59'
Желтая карточка
C. Fierro
53'
ГОЛ! 2:0!
К. Эспиноса
Пас отдал
C. Cowell
49'
Желтая карточка
Х. Лопес
45'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
A. Oswaldo
34'
33'
Желтая карточка
Т. Тессманн
25'
Желтая карточка
Б. Акоста
Пенальти не реализован!
К. Эспиноса
19'
16'
Желтая карточка
Р. Холлингшид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
22
Tommy Thompson
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
5
Эрик Ремеди
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
19
Хавьер Лопес
АП
12
James Marcinkowski
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Даллас
1
Джимми Маурер
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
14
Джон Нельсон
ЦЗ
15
Хосе Мартинес
ЦЗ
2
Matt Hedges
ЦЗ
5
Bressan
ЦЗ
6
Таннер Тессманн
ЦП
6
Брайан Акоста
ЦП
77
Жадер Обриан
ПВ
29
Franco Jara
ЦФ
17
Freddy Vargas
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
93
Жудсон
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Даллас
1
Phelipe Megiolaro
ВР
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
19
Пакстон Помыкал
ЦП
17
Данте Сили
ЛФ
27
Edwin Munjoma
ЦФ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
8
Andres Ricaurte
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
4-4-1-2
22
26
Юнгвирт
0
3
Мари
5
Ремеди
7
Эспиноса
7
14
19
Лопес
21
12
3-2-2-1-2
1
Маурер
15
Мартинес
2
5
24
Холлингшид
14
Нельсон
6
Тессманн
6
Акоста
77
Обриан
17
29
7
9
9
7
22
6
6
22
3
Мари
93
Жудсон
93
Жудсон
3
Мари
19
Лопес
25
25
19
Лопес
21
8
8
21
14
Нельсон
27
27
14
Нельсон
6
Тессманн
8
8
6
Тессманн
1
Маурер
1
1
1
Маурер
2
19
Помыкал
19
Помыкал
2
29
9
Пепи
9
Пепи
29
Остались в запасе
Сан-Хосе
Даллас
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Главный тренер
Матиас Алмейда
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Остались в запасе
4
Таннер Бисон
ЦЗ
16
Джек Скахан
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
Остались в запасе
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
21
Kalil ElMedkhar
ЦФ
17
Данте Сили
ЛФ
6
Эдвин Серрильо
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Статистика матча Сан-Хосе - Даллас
4
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Информация о матче
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