Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Вулверхэмптон - Сандерленд
Вулверхэмптон - Сандерленд: обзор матча 09 мая 2010
Вулверхэмптон
09.05.2010, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-лига, 38 тур
2 : 1
Завершен
Сандерленд
10'
К. Дойл (П)
78'
А. Гедиура
8'
К. Джонс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вулверхэмптон - Сандерленд
Вторая желтая
Д. Коулбэк
Желтая карточка
Д. Коулбэк
Замена
К. Фоли
️️️️
М. Джарвис
Вторая желтая
М. Тернер
Замена
К. Ивелумо
️️️️
К. Дойл
Замена
Д. Коулбэк
️️️️
С. Мальбранк
ГОЛ! 2:1!
А. Гедиура
Замена
Б. Мварувари
️️️️
Л. Цана
Замена
Д. Эдвардс
️️️️
Д. Джонс
Замена
Б. Зенден
️️️️
Д. Хендерсон
Желтая карточка
М. Тернер
Желтая карточка
М. Джарвис
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Дойл
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Джонс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вулверхэмптон
1
Маркус Ханеманн
ВР
6
Джордж Элокоби
ЛЗ
6
Кристоф Берра
ЦЗ
6
Джоди Крэддок
ЦЗ
23
Рональд Зубар
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
3
Даниэль Джонс
ЛП
6
Адлан Гедиура
ЦП
20
Карл Хенри
ЦП
9
Сильвен Эбанкс-Блейк
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мик МакКарти
Сандерленд
1
Крейг Гордон
ВР
15
Киран Ричардсон
ЛЗ
6
Мэттью Килгаллон
ЦЗ
6
Майкл Тернер
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Стид Мальбранк
ПП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
9
Кенвин Джонс
ЦФ
10
Даррен Бент
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вулверхэмптон
1
Карл Икеме
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
44
Кевин Фоли
ПЗ
16
Дэвид Эдвардс
ЦП
10
Ненад Мильяш
ЦП
10
Крис Ивелумо
ЦФ
Сандерленд
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
7
Будевейн Зенден
ЦП
4
Джек Коулбэк
ЦП
25
Бенджани Мварувари
ЦФ
4-4-2
1
Ханеманн
6
Элокоби
6
Берра
6
Крэддок
23
Зубар
3
Джонс
6
Гедиура
20
Хенри
16
Джарвис
9
Дойл
9
Эбанкс-Блейк
3-2-2-3
1
Гордон
6
Тернер
21
Хаттон
27
Цана
6
Килгаллон
15
Ричардсон
10
Мальбранк
14
Хендерсон
10
Бент
9
Джонс
22
Кэмпбелл
16
Джарвис
44
Фоли
44
Фоли
16
Джарвис
3
Джонс
16
Эдвардс
16
Эдвардс
3
Джонс
9
Дойл
10
Ивелумо
10
Ивелумо
9
Дойл
14
Хендерсон
7
Зенден
7
Зенден
14
Хендерсон
10
Мальбранк
4
Коулбэк
4
Коулбэк
10
Мальбранк
27
Цана
25
Мварувари
25
Мварувари
27
Цана
Остались в запасе
Вулверхэмптон
Сандерленд
1
Карл Икеме
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Главный тренер
Мик МакКарти
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Карл Икеме
ВР
28
Майкл Мансьенн
ЦЗ
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
10
Ненад Мильяш
ЦП
Остались в запасе
31
Тревор Карсон
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
4
Пауло Да Силва
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
Главный тренер
Мик МакКарти
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вулверхэмптон - Сандерленд
1
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
- : -
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 6 тур
Вулверхэмптон
1 : 1
20.10.2026
Портсмут
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ковентри
3 : 1
31.10.2026
Сандерленд
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Мулинекс
Новости команд
Все
Вулверхэмптон
Сандерленд
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 сентября 2026
16 сентября
«Эвертон» – «Вулверхэмптон»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Вулверхэмптон» – «Блэкберн»: кто победит в матче 1-го тура Чемпионшипа 2026/2027
13 августа
Клуб АПЛ перехватил у «Атлетико» бразильского хавбека за 35 миллионов
20 июля
«Сандерленд» – «Челси»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Сандерленда» и «Челси» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Сандерленд» – «Динамо Загреб»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Сандерленда» и «Динамо Загреб» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Ковентри» и «Сандерленда» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+