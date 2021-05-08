Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Тараз - Астана
Тараз - Астана: обзор матча 08 мая 2021
Тараз
08.05.2021, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
0 : 1
Завершен
Астана
54'
А. Бейсебеков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тараз - Астана
88'
Замена
С. Совет
️️️️
М. Томасов
Замена
Ж. Кожамберды
️️️️
А. Таубай
76'
Замена
А. Сулей
️️️️
А. Жумабек
64'
57'
Замена
И. Куат
️️️️
Л. Шимунович
57'
Замена
М. Эбонг
️️️️
В. Чуперка
54'
ГОЛ! 0:1!
А. Бейсебеков
Пас отдал
Т. Барсегян
Желтая карточка
Б. Шайхов
45'
Желтая карточка
Ф. Обилор
31'
28'
Желтая карточка
Т. Барсегян
Желтая карточка
Б. Байтана
28'
Замена
А. Сапаргалиев
️️️️
П. Эужениу
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тараз
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
23
Берик Шайхов
ЛЗ
5
Файт Обилор
ЦЗ
2
Елдос Ахметов
ЦЗ
10
Абзал Таубай
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
99
Педру Эужениу
ПВ
18
Динмухамед Караман
ПВ
27
Dmitriy Evstigneev
ЦФ
16
M. Shakhmetov
ЦФ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
Астана
1
Дмитрий Непогодов
ВР
21
Кике Кадете
ЦЗ
2
Antonio Rukavina
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Жарко Томашевич
ЦЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
92
Валерий Чуперка
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
10
Марин Томасов
ЦП
24
Лука Шимунович
ЦП
14
S. Smajlagic
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Тараз
1
Джурахон Бабаханов
ВР
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ПЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
7
Гаврил Кан
ЛВ
8
Алмас Сапаргалиев
ОП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
10
Жакып Кожамберды
ПВ
77
Kurmet Karaman
ЦФ
Астана
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
4
Марк Гурман
ЦЗ
2
Лев Скворцов
ПЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
5
Исламбек Куат
ОП
7
Макс Эбонг
АП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
3-1-3-3
74
Сейсен
23
Шайхов
2
Ахметов
5
Обилор
10
Таубай
99
Эужениу
7
Байтана
18
Караман
9
Жумабек
16
27
3-2-4-1
1
Непогодов
33
Ароян
5
Томашевич
15
Бейсебеков
21
Кадете
2
11
Барсегян
10
Томасов
24
Шимунович
92
Чуперка
14
9
Жумабек
77
Сулей
77
Сулей
9
Жумабек
99
Эужениу
8
Сапаргалиев
8
Сапаргалиев
99
Эужениу
10
Таубай
10
Кожамберды
10
Кожамберды
10
Таубай
10
Томасов
12
Совет
12
Совет
10
Томасов
24
Шимунович
5
Куат
5
Куат
24
Шимунович
92
Чуперка
7
Эбонг
7
Эбонг
92
Чуперка
Остались в запасе
Тараз
Астана
7
Гаврил Кан
ЛВ
77
Kurmet Karaman
ЦФ
20
Максат Амирханов
ПЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
1
Джурахон Бабаханов
ВР
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Остались в запасе
7
Гаврил Кан
ЛВ
77
Kurmet Karaman
ЦФ
20
Максат Амирханов
ПЗ
2
Жалгас Жаксылыков
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
1
Джурахон Бабаханов
ВР
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
16
Александр Заруцкий
ВР
4
Марк Гурман
ЦЗ
66
Султан Сагнаев
ОП
2
Лев Скворцов
ПЗ
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
7
Роман Муртазаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Тихонов
Статистика матча Тараз - Астана
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Тараз
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Батыр
2 : 3
22.10.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Тараз
5 : 0
16.10.2026
Каспий-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Тараз
1 : 1
09.10.2026
Кайрат-Жастар
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Шахтер Караганда
0 : 0
17.09.2026
Тараз
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Тараз
3 : 3
11.09.2026
Хан-Тенгри
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Астана
2 : 2
18.10.2026
Каспий
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Иртыш
0 : 1
14.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
2 : 1
10.10.2026
Астана
Информация о матче
Стадион:
Центральный
Новости команд
Все
Тараз
Астана
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
Судья добавил 18 минут ко второму тайму матча чемпионата Казахстана
2022.03.05 23:57
1
Клуб КПЛ «Тараз» подпишет игрока, не выходившего на поле три года
2020.01.24 07:59
2
«Уфа» заключила контракт с 18-летним форвардом из Казахстана
2018.02.12 15:37
4
Форвард «Тараза» Сейдахмет продолжит карьеру в «Уфе»
2018.01.06 14:22
2
Руслан Мухаметшин продолжит карьеру в Казахстане
2017.02.23 20:17
«Астана» – «Кайсар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Премьер-лига Казахстана: шансы «Астаны» и «Кайсара» на победу в матче 29-го тура
24 октября
«Астана» – «Каспий»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 18 октября 2026
18 октября
«Астана» – «Каспий»: кто победит в матче 23 тура Премьер-лиги Казахстана 2026
17 октября
«Тобол» – «Астана»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 10 октября 2026
10 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+