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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
СКА-1938 - Славия-Мозырь
СКА-1938 - Славия-Мозырь: обзор матча 20 ноября 2021
СКА-1938
20.11.2021, суббота, 13:00
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
2 : 3
Завершен
Славия-Мозырь
47'
Р. Папарига
80'
Ш. Убайдуллаев (П)
2'
Е. Барсуков
46'
В. Малькевич
50'
Е. Барсуков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-1938 - Славия-Мозырь
89'
Желтая карточка
Э. Эссого
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Ш. Убайдуллаев
80'
73'
Замена
A. Raevskiy
️️️️
К. Дрош
Желтая карточка
И. Лукашевич
70'
66'
Замена
Г. Якушевич
️️️️
Е. Барсуков
50'
ГОЛ! 1:3!
Е. Барсуков
Пас отдал
В. Есин
49'
Желтая карточка
К. Дрош
ГОЛ! 1:2!
Р. Папарига
Пас отдал
Ш. Убайдуллаев
47'
46'
ГОЛ! 0:2!
В. Малькевич
Пас отдал
А. Альшаник
Желтая карточка
J. Ofori
45'
+1
44'
Желтая карточка
С. Шестиловский
Замена
А. Рылач
️️️️
А. Булычев
32'
11'
Желтая карточка
Е. Барсуков
2'
ГОЛ! 0:1!
Е. Барсуков
Пас отдал
В. Малькевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-1938
3
Артем Сокол
ЦЗ
55
Дмитрий Гирс
ЦП
14
Julius Ofori
ЦП
6
A. Musahagian
ЦП
7
Александр Свирепа
ЦП
10
Шахзод Убайдуллаев
ЦФ
1
Артем Макавчик
ЦФ
14
Илья Лукашевич
ЦФ
27
Александр Булычев
ЦФ
10
Роман Папарига
ЦФ
45
Бобур Абдихоликов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Славия-Мозырь
16
Mikhail Baranovski
ВР
11
Эммануэль Эссого
ЦЗ
44
Семен Шестиловский
ЦЗ
44
Владислав Малькевич
ЦЗ
27
Владимир Есин
ЛВ
6
Кристиан Дрош
ЦП
7
Фрэнсис Нар
ЦФ
11
Юрий Ловец
ЦФ
8
Евгений Барсуков
ЦФ
28
Георгий Бугулов
ЦФ
10
Андрей Альшаник
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
СКА-1938
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
2
Андрей Рылач
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
Славия-Мозырь
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
A. Raevskiy
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
78
Глеб Якушевич
ЦФ
1-4-5
3
Сокол
55
Гирс
6
7
Свирепа
14
14
Лукашевич
45
Абдихоликов
10
Папарига
27
Булычев
1
Макавчик
3-1-1-5
16
11
Эссого
44
Шестиловский
44
Малькевич
6
Дрош
27
Есин
7
Нар
10
Альшаник
28
Бугулов
8
Барсуков
11
Ловец
27
Булычев
2
Рылач
2
Рылач
27
Булычев
6
Дрош
0
0
6
Дрош
8
Барсуков
78
Якушевич
78
Якушевич
8
Барсуков
Остались в запасе
СКА-1938
Славия-Мозырь
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Юрий Пунтус
Остались в запасе
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
51
Альберт Михайлов
ЦП
4
Mamadou Diallo
ЦФ
13
Vladislav Bakonin
ЦФ
24
Ярослав Макушинский
ЦФ
2
Egor Strelkovsky
ЦФ
18
Максим Омельянчук
ЦФ
33
Константин Малицкий
ЦФ
Остались в запасе
84
Nikolai Romanyuk
ВР
3
Дмитрий Игнатенко
ЦЗ
0
Y. Nedashkovskiy
ЦЗ
19
Илья Руцкий
ЦФ
13
Владислав Полоз
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Белявский
Главный тренер
Юрий Пунтус
Статистика матча СКА-1938 - Славия-Мозырь
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Динамо-2 Минск
1 : 4
14.11.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 32 тур
СКА-1938
2 : 2
07.11.2026
Островец
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Слоним-2017
0 : 3
31.10.2026
СКА-1938
Беларусь. Первая лига, 30 тур
СКА-1938
4 : 1
25.10.2026
БАТЭ-2
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Славия-Мозырь
- : -
29.11.2026
Динамо-Брест
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
МЛ Витебск
2 : 1
22.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Славия-Мозырь
2 : 0
08.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Ислочь
3 : 1
01.11.2026
Славия-Мозырь
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Белшина
2 : 4
19.10.2026
Славия-Мозырь
Информация о матче
Стадион:
РЦОП по футболу БГУ
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