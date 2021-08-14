Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Торпедо-БелАЗ - Слуцк
Торпедо-БелАЗ - Слуцк: обзор матча 14 августа 2021
Торпедо-БелАЗ
14.08.2021, суббота, 17:30
Белоруссия. Высшая лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Слуцк
60'
А. Бутаревич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо-БелАЗ - Слуцк
80'
Замена
А. Анюкевич
️️️️
M. Buraev
Замена
Ш. Самиев
️️️️
Д. Антилевский
78'
76'
Желтая карточка
M. Buraev
69'
Замена
М. Сачковский
️️️️
S. Gvazava
69'
Замена
Е. Велько
️️️️
Д. Сасин
69'
Замена
E. Semenov
️️️️
С. Баланович
Пенальти не реализован!
А. Антилевский
67'
Замена
А. Антилевский
️️️️
E. Astakhov
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Бутаревич
51'
Желтая карточка
Д. Образов
Замена
Н. Николаевич
️️️️
Ю. Павлюковец
46'
Желтая карточка
Y. Gabovda
26'
Желтая карточка
К. Премудров
20'
11'
Желтая карточка
Н. Былинкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо-БелАЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
88
Дмитрий Яшин
ЦЗ
2
Алексей Носко
ОП
6
Кирилл Премудров
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
7
Yuri Gabovda
ЦФ
1
Владимир Бушма
ЦФ
0
F. Oya
ЦФ
90
Дмитрий Антилевский
ЦФ
27
Ernest Astakhov
ЦФ
12
Денис Гружевский
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Слуцк
12
Artem Gomelko
ВР
23
Сергей Баланович
ЛЗ
20
Денис Образов
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
0
M. Buraev
ЦП
44
Алексей Бутаревич
ЦП
8
Арсений Концедайлов
ЦФ
77
Дмитрий Сасин
ЦФ
17
Андрей Потапенко
ЦФ
7
Shota Gvazava
ЦФ
12
Никита Былинкин
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
13
Никита Николаевич
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
99
Шахром Самиев
ЦФ
Слуцк
14
Александр Анюкевич
ЦЗ
8
Egor Semenov
ЦП
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
74
Михаил Сачковский
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
22
Евгений Велько
ЦФ
2-1-2-5
5
Бурко
88
Яшин
2
Носко
6
Премудров
32
Павлюковец
0
12
Гружевский
27
90
Антилевский
1
Бушма
3-2-5
12
20
Образов
5
Жевнеров
23
Баланович
0
44
Бутаревич
8
Концедайлов
12
Былинкин
7
17
Потапенко
77
Сасин
27
11
Антилевский
11
Антилевский
27
32
Павлюковец
13
Николаевич
13
Николаевич
32
Павлюковец
90
Антилевский
99
Самиев
99
Самиев
90
Антилевский
0
14
Анюкевич
14
Анюкевич
0
23
Баланович
8
8
23
Баланович
7
74
Сачковский
74
Сачковский
7
77
Сасин
22
Велько
22
Велько
77
Сасин
Остались в запасе
Торпедо-БелАЗ
Слуцк
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Остались в запасе
3
Самуэль Одеойибо
ЦЗ
0
M. Afanasjev
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
20
Липе Велозо
ЦП
88
Кирилл Кириленко
ЦФ
16
Евгений Абрамович
ЦФ
Остались в запасе
30
Илья Брановец
ЦФ
12
Дмитрий Харитонов
ЦФ
71
Андрей Крень
ЦФ
29
Стивен Альфред
ЦФ
Главный тренер
Денис Каролик
Статистика матча Торпедо-БелАЗ - Слуцк
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Торпедо-БелАЗ
- : -
29.11.2026
Барановичи
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Ислочь
4 : 3
22.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 0
01.11.2026
Белшина
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Славия-Мозырь
4 : 2
25.10.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
Торпедо-БелАЗ
1 : 0
19.10.2026
Нафтан
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 34 тур
СКА-1938
2 : 1
21.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 33 тур
Слуцк
2 : 2
14.11.2026
Солигорск
Беларусь. Первая лига, 32 тур
Динамо-2 Минск
0 : 1
07.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 31 тур
Островец
2 : 1
01.11.2026
Слуцк
Беларусь. Первая лига, 30 тур
Слуцк
2 : 0
24.10.2026
Слоним-2017
Информация о матче
Стадион:
Торпедо
Новости команд
Все
Торпедо-БелАЗ
Слуцк
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Ислочь» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Ислочи» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
БАТЭ – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Торпедо-БелАЗ» на победу в матче 28 тура
6 ноября
«Торпедо-БелАЗ» – «Белшина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Арсенал» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 ноября 2025
2025.11.22 12:50
«Арсенал Дзержинск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 22 ноября 2025 с коэффициентом 1.90
2025.11.21 11:36
«Динамо» Минск – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 ноября 2025
2025.11.02 14:50
«Динамо Минск» – «Слуцк»: прогноз и ставки на матч 2 ноября 2025 с коэффициентом 1.80
2025.11.01 11:21
«Гомель» – «Слуцк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 октября 2025
2025.10.25 16:50
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+