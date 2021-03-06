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Расписание матчей
Франция. Кубок
Брест - ПСЖ
Брест - ПСЖ: обзор матча 06 марта 2021
Брест
06.03.2021, суббота, 23:10
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
ПСЖ
9'
К. Мбаппе
44'
П. Сарабия
73'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брест - ПСЖ
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
84'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Р. Филиппото
84'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Б. Фадига
75'
Замена
С. Мунье
️️️️
Ж. ле Дуарон
75'
74'
Замена
И. Гуйе
️️️️
А. Эррера
74'
Замена
Рафинья
️️️️
М. Верратти
73'
ГОЛ! 0:3!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Верратти
69'
Желтая карточка
А. Эррера
66'
Замена
А. Ди Мария
️️️️
П. Сарабия
46'
Замена
Т. Пембеле
️️️️
Т. Керер
44'
ГОЛ! 0:2!
П. Сарабия
Пас отдал
Ю. Дракслер
27'
Желтая карточка
Л. Паредес
9'
ГОЛ! 0:1!
К. Мбаппе
Пас отдал
М. Верратти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брест
1
Муез Хассен
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
ПСЖ
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
12
Рафинья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-1-3-2
1
Сибуа
24
Бааль
3
Брассье
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
93
Белькебла
12
Филиппото
7
Фадига
21
Февр
7
Кардона
9
ле Дуарон
3-2-2-2-1
15
Серхио Рико
6
Керер
22
Диалло
5
Баккер
2
Перейра
5
Паредес
21
Эррера
6
Верратти
7
Сарабия
7
Дракслер
10
Мбаппе
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
7
Фадига
6
Лукас
6
Лукас
7
Фадига
9
ле Дуарон
9
Мунье
9
Мунье
9
ле Дуарон
12
Филиппото
14
Шарбонье
14
Шарбонье
12
Филиппото
6
Керер
12
Пембеле
12
Пембеле
6
Керер
21
Эррера
5
Гуйе
5
Гуйе
21
Эррера
6
Верратти
12
Рафинья
12
Рафинья
6
Верратти
7
Сарабия
11
Ди Мария
11
Ди Мария
7
Сарабия
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Муез Хассен
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Муез Хассен
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брест - ПСЖ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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