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Расписание матчей
Англия. Кубок
Борнмут - Саутгемптон
Борнмут - Саутгемптон: обзор матча 20 марта 2021
Борнмут
20.03.2021, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
0 : 3
Завершен
Саутгемптон
37'
М. Дженепо
45+1'
Н. Редмонд
59'
Н. Редмонд
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Борнмут - Саутгемптон
Желтая карточка
С. Сарридж
90'
+3
89'
Замена
Д. Н'Лундулу
️️️️
Ч. Адамс
85'
Замена
Н. Телла
️️️️
М. Дженепо
Желтая карточка
Д. Уилшир
84'
Замена
Г. Килкенни
️️️️
Ф. Биллинг
77'
77'
Замена
М. Салису
️️️️
Я. Вестергор
77'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Я. Беднарек
74'
Желтая карточка
Я. Вестергор
Замена
К. Мефам
️️️️
Д. Рико
67'
59'
ГОЛ! 0:3!
Н. Редмонд
Замена
С. Сарридж
️️️️
Б. Пирсон
57'
Замена
Д. Энтони
️️️️
Р. Рикельме
57'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Н. Редмонд
Пас отдал
С. Армстронг
37'
ГОЛ! 0:1!
М. Дженепо
Пас отдал
Н. Редмонд
30'
Желтая карточка
Я. Беднарек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Борнмут
31
Асмир Бегович
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
20
Кэмерон Картер-Викерс
ЦЗ
27
Стив Кук
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
3
Джек Стейси
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
17
Родриго Рикельме
ПВ
19
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Саутгемптон
17
Фрэйзер Форстер
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
5
Ян Беднарек
ЦЗ
23
Янник Вестергор
ЦЗ
2
Кайл Уокер-Питерс
ПЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
27
Ибраима Диалло
ОП
17
Стюарт Армстронг
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
19
Че Адамс
ЦФ
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Борнмут
12
Марк Траверс
ВР
33
Джордан Земура
ЛЗ
2
Крис Мефам
ЦЗ
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
18
Гэвин Килкенни
ЦП
0
Christian Saydee
ЦФ
19
Джейдон Энтони
ЦФ
9
Сэм Сарридж
ЦФ
Саутгемптон
45
Александр Янкевиц
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
5
Джек Стивенс
ЦЗ
22
Мохаммед Салису
ЦЗ
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
23
Нейтан Телла
ПВ
9
Дэн Н'Лундулу
ЦФ
3-2-2-2-1
31
Бегович
20
Картер-Викерс
27
Кук
4
Пирсон
15
Рико
3
Стейси
10
Уилшир
8
Биллинг
7
Данжума
17
Рикельме
19
Соланке
4-1-2-2-1
17
Форстер
2
Уокер-Питерс
5
Беднарек
23
Вестергор
5
Бертранд
27
Диалло
17
Армстронг
30
Уорд-Проус
27
Редмонд
12
Дженепо
19
Адамс
8
Биллинг
18
Килкенни
18
Килкенни
8
Биллинг
17
Рикельме
19
Энтони
19
Энтони
17
Рикельме
15
Рико
2
Мефам
2
Мефам
15
Рико
4
Пирсон
9
Сарридж
9
Сарридж
4
Пирсон
5
Беднарек
5
Стивенс
5
Стивенс
5
Беднарек
23
Вестергор
22
Салису
22
Салису
23
Вестергор
12
Дженепо
23
Телла
23
Телла
12
Дженепо
19
Адамс
9
Н'Лундулу
9
Н'Лундулу
19
Адамс
Остались в запасе
Борнмут
Саутгемптон
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
33
Джордан Земура
ЛЗ
0
Christian Saydee
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Остались в запасе
22
Натан Мория-Уэлш
ЦП
33
Джордан Земура
ЛЗ
0
Christian Saydee
ЦФ
12
Марк Траверс
ВР
Остались в запасе
2
Кейн Рэмси
ЦП
17
Калеб Уоттс
ЦП
11
Уилл Ферри
ЦП
45
Александр Янкевиц
ВР
29
Алекс МакКарти
ВР
Главный тренер
Джонатан Вудгейт
Главный тренер
Ральф Хазенхюттль
Статистика матча Борнмут - Саутгемптон
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Борнмут
Лига Европы, 5 тур
Сельта
- : -
26.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
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1 : 2
08.11.2026
Борнмут
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
2 : 0
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Информация о матче
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