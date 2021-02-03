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Расписание матчей
Испания. Кубок
Леванте - Вильярреал
Леванте - Вильярреал: обзор матча 03 февраля 2021
Леванте
03.02.2021, среда, 21:00
Испания. Кубок, 1/4 финала
1 : 0
Завершен
Вильярреал
120+1'
Р. Марти
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Леванте - Вильярреал
ГОЛ! 1:0!
Р. Марти
Пас отдал
Х. Луис Моралес
120'
+1
113'
Желтая карточка
А. Баэна
Желтая карточка
Г. Мелеро
111'
Замена
С. Леон
️️️️
Д. Гомес
106'
103'
Желтая карточка
Д. Парехо
91'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
Ф. Коклен
Желтая карточка
С. Поштиго
88'
87'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
Замена
К. Клер
️️️️
А. Гарсия
76'
66'
Замена
П. Эступиньян
️️️️
Р. Пенья
Замена
Р. Марти
️️️️
М. Мальса
66'
Замена
Х. Мирамон
️️️️
Коке
66'
57'
Желтая карточка
М. Тригерос
Замена
Х. Луис Моралес
️️️️
Р. Рочина
55'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Сон
55'
51'
Замена
А. Баэна
️️️️
М. Гомес
Желтая карточка
Р. Рочина
42'
37'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Желтая карточка
Э. Барди
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-3-2-1
25
Карденас
22
Радойя
21
Поштиго
21
Рубен Везо
3
Гарсия
11
Мальса
23
Коке
10
Барди
16
Рочина
99
Гомес
3-3-2-1-1
28
Рульи
39
Альбиоль
14
Торрес
8
Фойт
7
Пенья
13
Коклен
23
Педраса
10
Парехо
14
Тригерос
16
Гомес
9
Алькасер
23
Коке
21
Мирамон
21
Мирамон
23
Коке
3
Гарсия
18
Клер
18
Клер
3
Гарсия
17
Сон
16
Мелеро
16
Мелеро
17
Сон
16
Рочина
25
Моралес
25
Моралес
16
Рочина
99
Гомес
11
Леон
11
Леон
99
Гомес
11
Мальса
9
Марти
9
Марти
11
Мальса
7
Пенья
2
Эступиньян
2
Эступиньян
7
Пенья
16
Гомес
10
Баэна
10
Баэна
16
Гомес
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
13
Коклен
14
Ниньо
14
Ниньо
13
Коклен
Остались в запасе
Леванте
Вильярреал
13
Айтор
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Айтор
ВР
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
Остались в запасе
1
Серхио Асенхо
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
19
Даниэль Раба
ЦФ
7
Жерар Морено
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Леванте - Вильярреал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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