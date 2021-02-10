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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити: обзор матча 10 февраля 2021
Шеффилд Юнайтед
10.02.2021, среда, 22:30
Англия. Кубок, 1/8 финала
1 : 0
Завершен
Бристоль Сити
66'
Б. Шарп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
Замена
О. Бурк
️️️️
Р. Брюстер
83'
76'
Замена
К. Палмер
️️️️
Д. Патерсон
76'
Замена
А. Семеньо
️️️️
Ф. Дьедиу
73'
Замена
Х. Массенго
️️️️
Н. Уэллс
Замена
О. Норвуд
️️️️
Б. Шарп
72'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Шарп
66'
65'
Красная карточка
Э. Моусон
57'
Замена
А. Надь
️️️️
Д. Уилльямс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
32
Джек Хант
ЦЗ
4
Taylor Moore
ЦЗ
26
Элфи Моусон
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
26
Зак Винер
ЦЗ
35
Джейми Патерсон
ЦП
8
Джо Уилльямс
ЦП
6
Ryley Towler
ЦФ
21
Нахки Уэллс
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Ли Джонсон
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
10
Оливер Норвуд
ЦП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Бристоль Сити
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
6
Адам Надь
ЦП
4
Хан-Ноа Массенго
ЦП
45
Кейси Палмер
ЦП
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
42
Антуан Семеньо
ЦФ
3-2-2-3
32
Рэмсдейл
6
Бешам
2
Богль
4
Ампаду
3
Лоу
15
Иган
13
Флек
6
Ландстрем
10
Брюстер
17
МакГолдрик
14
Шарп
3-2-2-3
1
О'Лири
26
Моусон
26
Калас
26
Винер
32
Хант
4
35
Патерсон
8
Уилльямс
18
Дьедиу
21
Уэллс
6
14
Шарп
10
Норвуд
10
Норвуд
14
Шарп
10
Брюстер
7
Бурк
7
Бурк
10
Брюстер
8
Уилльямс
6
Надь
6
Надь
8
Уилльямс
21
Уэллс
4
Массенго
4
Массенго
21
Уэллс
35
Патерсон
45
Палмер
45
Палмер
35
Патерсон
18
Дьедиу
42
Семеньо
42
Семеньо
18
Дьедиу
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Бристоль Сити
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Ли Джонсон
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
11
Ли Муссе
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Остались в запасе
28
Sam Pearson
ЦФ
11
Сэм Белл
ЦФ
19
Тайрик Бакинсон
ОП
25
Дэниэл Бентли
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Ли Джонсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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