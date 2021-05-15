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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Сьон
Лугано - Сьон: обзор матча 15 мая 2021
Лугано
15.05.2021, суббота, 21:30
Швейцария. Суперлига, 35 тур
3 : 1
Завершен
Сьон
19'
Р. Циглер
44'
L. Lacroix (АГ)
69'
A. Gerndt
45+1'
М. Тосетти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Сьон
Желтая карточка
Д. Саббатини
90'
+2
Замена
Р. Мачек
️️️️
A. Gerndt
90'
+1
Желтая карточка
N. Baumann
87'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
М. Боттани
80'
75'
Замена
А. Гргич
️️️️
J. Khasa
75'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
D. Iapichino
71'
Желтая карточка
С. Ди
ГОЛ! 3:1!
A. Gerndt
Пас отдал
М. Боттани
69'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
67'
64'
Замена
Балтасар
️️️️
Г. Оаро
64'
Замена
С. Ди
️️️️
G. Christian Zock Abep
Желтая карточка
А. Герреро
57'
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Тосетти
Пас отдал
Г. Карлен
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
L. Lacroix
44'
41'
Желтая карточка
L. Lacroix
35'
Желтая карточка
Г. Карлен
33'
Желтая карточка
G. Christian Zock Abep
ГОЛ! 1:0!
Р. Циглер
19'
Пенальти не реализован!
Р. Циглер
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
15
Димитри Каваре
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Балтасар
ЦП
20
Серей Ди
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
3-5-1-1
33
14
Лаванчи
25
Осс
3
Циглер
14
Саббатини
6
10
Кустодио
19
4
Ловрич
3
Герреро
10
Боттани
2-2-5
18
Фикеншер
19
15
Каваре
23
Тосетти
34
Ндойе
29
99
Оаро
11
Карлен
8
6
10
Боттани
9
9
10
Боттани
19
28
Мачек
28
Мачек
19
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
99
Оаро
8
Балтасар
8
Балтасар
99
Оаро
6
20
Ди
20
Ди
6
29
8
Гргич
8
Гргич
29
19
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
19
Остались в запасе
Лугано
Сьон
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Остались в запасе
77
Sandro Theler
ЦФ
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Сьон
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
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5 : 0
08.11.2026
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Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
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Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
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Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Информация о матче
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