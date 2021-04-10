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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Лозанна-Спорт
Лугано - Лозанна-Спорт: обзор матча 10 апреля 2021
Лугано
10.04.2021, суббота, 19:15
Швейцария. Суперлига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
18'
M. Maric
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Лозанна-Спорт
86'
Замена
Г. Барес
️️️️
К. Пуэртас
85'
Замена
М. Нанизаямо
️️️️
Т. Сузуки
Замена
Ф. Дапрела
️️️️
М. Факкинетти
83'
Замена
A. Gerndt
️️️️
М. Боттани
83'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
77'
Желтая карточка
А. Кечкеш
72'
69'
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Л. Да Кунья
Желтая карточка
M. Čovilo
63'
Замена
M. Čovilo
️️️️
J. Ardaiz
58'
49'
Желтая карточка
Х. Маю
ГОЛ! 1:0!
M. Maric
Пас отдал
Р. Циглер
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
25
Тоичи Сузуки
ЛП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
7
Степан Кукурузович
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Лозанна-Спорт
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
4-3-3
33
5
Кечкеш
3
Циглер
14
Лаванчи
5
4
Ловрич
14
Саббатини
7
Факкинетти
10
Боттани
11
9
2-5-3
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
7
Кукурузович
14
Маю
25
Сузуки
29
Гессан
13
7
Да Кунья
7
Факкинетти
5
Дапрела
5
Дапрела
7
Факкинетти
9
6
6
9
10
Боттани
19
19
10
Боттани
25
Сузуки
37
Нанизаямо
37
Нанизаямо
25
Сузуки
21
Пуэртас
15
Барес
15
Барес
21
Пуэртас
7
Да Кунья
19
Болинжи
19
Болинжи
7
Да Кунья
Остались в запасе
Лугано
Лозанна-Спорт
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
28
Роман Мачек
ЦП
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Marc Tsoungui
ЦФ
11
Brahima Ouattara
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Лугано - Лозанна-Спорт
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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