Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лугано - Цюрих
Лугано - Цюрих: обзор матча 07 марта 2021
Лугано
07.03.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Цюрих
18'
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лугано - Цюрих
90'
+2
Замена
S. Wallner
️️️️
S. Khelifi
Замена
Р. Мачек
️️️️
О. Кустодио
90'
+1
Замена
Р. Циглер
️️️️
Ф. Дапрела
90'
+1
Желтая карточка
О. Кустодио
88'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
Д. Саббатини
85'
76'
Замена
Т. Шаттин
️️️️
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
71'
Замена
В. Гнонто
️️️️
А. Сесай
71'
Замена
Б. Джемаили
️️️️
С. Сейлер
Желтая карточка
Ф. Дапрела
49'
Замена
З. Ловрич
️️️️
M. Čovilo
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
M. SchÃ¶nbÃ¤chler
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Цюрих
25
Яник Брехнер
ВР
5
Натан
ЦЗ
4
Бесир Омераджич
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
20
Усман Думбия
ОП
71
Хекуран Криэциу
ОП
8
Стефан Сейлер
ЦП
27
Marco SchÃ¶nbÃ¤chler
ЦП
27
Фабиан Рохнер
ПП
17
Salim Khelifi
ЦФ
9
Ассан Сесай
ЦФ
9
Блаж Крамер
ЦФ
Главный тренер
Людовик Маньин
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
Цюрих
1
Живко Костадинович
ВР
33
Тобиас Шаттин
ЛЗ
29
Вилфрид Гнонто
ЛВ
21
Блерим Джемаили
ЦП
4
Silvan Wallner
ЦФ
20
Filip Frei
ЦФ
4-5-1
33
5
Кечкеш
5
Дапрела
14
Лаванчи
5
10
Кустодио
6
19
7
Факкинетти
14
Саббатини
10
Боттани
3-2-3-3
25
Брехнер
5
Натан
4
Омераджич
5
Алити
20
Думбия
71
Криэциу
27
Рохнер
27
8
Сейлер
9
Крамер
9
Сесай
17
14
Саббатини
9
9
14
Саббатини
10
Кустодио
28
Мачек
28
Мачек
10
Кустодио
5
Дапрела
3
Циглер
3
Циглер
5
Дапрела
6
4
Ловрич
4
Ловрич
6
9
Сесай
29
Гнонто
29
Гнонто
9
Сесай
17
4
4
17
27
33
Шаттин
33
Шаттин
27
8
Сейлер
21
Джемаили
21
Джемаили
8
Сейлер
Остались в запасе
Лугано
Цюрих
11
Asumah Abubakar
ЦФ
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
20
Filip Frei
ЦФ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Людовик Маньин
Остались в запасе
11
Asumah Abubakar
ЦФ
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
58
Себастьян Осигве
ВР
Остались в запасе
20
Filip Frei
ЦФ
1
Живко Костадинович
ВР
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Главный тренер
Людовик Маньин
Статистика матча Лугано - Цюрих
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Вадуц
- : -
28.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Информация о матче
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
Все
Лугано
Цюрих
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
«Лугано» – «Кауно Жальгирис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Лугано» и «Жальгириса Каунас» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Хетафе» – «Лугано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Хетафе» и «Лугано» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Лугано» – «Црвена звезда»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Миранчук сделал 5-е результативное действие за «Сьон»
2025.05.04 19:37
Миранчук прокомментировал первый победный матч за «Сьон»
2025.02.16 13:05
Гол Миранчука принес «Сьону» победу над «Цюрихом»
2025.02.15 21:59
5
Менди, которого обвиняли в 10 изнасилованиях, нашел новый клуб
2025.02.12 11:11
«Цюрих» обыграл «Сьон» во втором матче Антона Миранчука в Швейцарии
2024.09.29 18:15
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+