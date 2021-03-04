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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лугано
Сьон - Лугано: обзор матча 04 марта 2021
Сьон
04.03.2021, четверг, 20:15
Швейцария. Суперлига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Лугано
27'
О. Кустодио
32'
M. Maric (П)
41'
М. Боттани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Лугано
Желтая карточка
A. Abdellaoui
88'
82'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
Д. Саббатини
73'
Замена
Р. Циглер
️️️️
Ф. Дапрела
73'
Замена
Р. Мачек
️️️️
M. Čovilo
Замена
М. Тосетти
️️️️
Балтасар
71'
Желтая карточка
J. Ruiz
46'
Замена
I. Martić
️️️️
Р. Ульдрикис
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
М. Боттани
Пас отдал
О. Кустодио
Замена
J. Khasa
️️️️
L. Clemenza
38'
33'
Желтая карточка
О. Кустодио
32'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
M. Maric
27'
ГОЛ! 0:1!
О. Кустодио
20'
Желтая карточка
М. Факкинетти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
52
Весли
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
8
Балтасар
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
0
Jose Aguilar Martinez
ЦФ
77
Sandro Theler
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Джонатан Саббатини
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
10
Оливье Кустодио
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
5
Никита Власенко
ЦЗ
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
23
Маттео Тосетти
ЦП
27
Ivan Martić
ЦФ
29
Jared Khasa
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
28
Роман Мачек
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
3-2-1-4
16
Фаюлу
52
Весли
5
5
8
Балтасар
34
Ндойе
29
Тупта
0
17
Ульдрикис
0
77
4-5-1
33
14
Лаванчи
5
Дапрела
5
Кечкеш
5
14
Саббатини
10
Кустодио
6
19
7
Факкинетти
10
Боттани
17
Ульдрикис
27
27
17
Ульдрикис
0
29
29
0
8
Балтасар
23
Тосетти
23
Тосетти
8
Балтасар
6
28
Мачек
28
Мачек
6
5
Дапрела
3
Циглер
3
Циглер
5
Дапрела
14
Саббатини
34
Гвидотти
34
Гвидотти
14
Саббатини
Остались в запасе
Сьон
Лугано
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
Главный тренер
Петер Цайдлер
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
5
Никита Власенко
ЦЗ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Dennis Iapichino
ЦЗ
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
11
Asumah Abubakar
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Сьон - Лугано
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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