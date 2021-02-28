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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Лозанна-Спорт - Лугано
Лозанна-Спорт - Лугано: обзор матча 28 февраля 2021
Лозанна-Спорт
28.02.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 22 тур
2 : 0
Завершен
Лугано
21'
Х. Маю
73'
К. Пуэртас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лозанна-Спорт - Лугано
78'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Д. Саббатини
78'
Замена
A. Gerndt
️️️️
М. Осс
78'
Замена
С. Гвидотти
️️️️
З. Ловрич
Замена
Л. Да Кунья
️️️️
Г. Барес
78'
Желтая карточка
Д. Болинжи
74'
ГОЛ! 2:0!
К. Пуэртас
Пас отдал
Т. Сузуки
73'
Желтая карточка
М. Йенц
68'
Замена
Д. Болинжи
️️️️
Э. Гессан
66'
65'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
К. Лунгойи
Замена
Т. Сузуки
️️️️
М. Нанизаямо
46'
ГОЛ! 1:0!
Х. Маю
Пас отдал
Э. Гессан
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
37
Микаэль Нанизаямо
ЦЗ
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
29
Эванн Гессан
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
25
Марцис Осс
ЦЗ
6
Miroslav Čovilo
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
11
Asumah Abubakar
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Лозанна-Спорт
25
Тоичи Сузуки
ЛП
20
Педру Бразау
АП
22
Айзек Шмидт
ПВ
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Лугано
58
Себастьян Осигве
ВР
28
Роман Мачек
ЦП
34
Стефано Гвидотти
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
3-1-4-2
1
Мори
37
Нанизаямо
20
Лосли
4
Йенц
15
Барес
7
Кукурузович
21
Пуэртас
14
Маю
28
Бораниясевич
13
29
Гессан
4-4-2
33
5
Дапрела
14
Лаванчи
25
Осс
3
Циглер
14
Саббатини
4
Ловрич
7
Факкинетти
6
11
Лунгойи
11
15
Барес
7
Да Кунья
7
Да Кунья
15
Барес
37
Нанизаямо
25
Сузуки
25
Сузуки
37
Нанизаямо
29
Гессан
19
Болинжи
19
Болинжи
29
Гессан
14
Саббатини
28
Мачек
28
Мачек
14
Саббатини
11
Лунгойи
9
9
11
Лунгойи
4
Ловрич
34
Гвидотти
34
Гвидотти
4
Ловрич
25
Осс
19
19
25
Осс
Остались в запасе
Лозанна-Спорт
Лугано
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Главный тренер
Петер Цайдлер
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
22
Айзек Шмидт
ПВ
44
Stéphane Cueni
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
Остались в запасе
58
Себастьян Осигве
ВР
13
Lucky Onyebuchi Opara
ЦФ
8
Kévin Monzialo
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Лозанна-Спорт - Лугано
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Олимпик-де-ля-Понтез
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