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Расписание матчей
Англия. Кубок
Суонси - Ноттингем Форест
Суонси - Ноттингем Форест: обзор матча 23 января 2021
Суонси
23.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
5 : 1
Завершен
Ноттингем Форест
7'
Л. Каллен
29'
М. Гримес
60'
М. Гримес (П)
67'
Л. Каллен
56'
А. Кноккарт
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Суонси - Ноттингем Форест
Желтая карточка
Я. Дханда
90'
+1
Замена
Д. Гэррик
️️️️
К. Робертс
76'
69'
Желтая карточка
Д. Уорролл
ГОЛ! 4:1!
Л. Каллен
Пас отдал
Р. Мэннинг
67'
Замена
Д. Бидуэлл
️️️️
М. Гехи
65'
Замена
Д. Фултон
️️️️
М. Гримес
65'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
М. Гримес
60'
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Кноккарт
Пас отдал
Д. Лолли
46'
Замена
М. Анхель Герреро
️️️️
Л. Фримен
46'
Замена
Кафу
️️️️
Ф. Бачиру
ГОЛ! 2:0!
М. Гримес
Пас отдал
Я. Дханда
29'
Замена
Д. Лоу
️️️️
У. Раутледж
20'
10'
Желтая карточка
C. Jenkinson
ГОЛ! 1:0!
Л. Каллен
Пас отдал
У. Раутледж
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
28
Фредди Вудман
ВР
3
Райан Мэннинг
ЛЗ
22
Джоэль Латибодье
ЦЗ
6
Райан Беннетт
ЦЗ
6
Марк Гехи
ЦЗ
14
Коннор Робертс
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
31
Ян Дханда
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Мэтт Гримес
ЦП
11
Лайам Каллен
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Ноттингем Форест
2
Carl Jenkinson
ЦЗ
6
Джо Уорролл
ЦЗ
2
Тобьяш Фигейреду
ЦЗ
13
Гаэтан Бонг
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
19
Фуад Бачиру
ЦП
11
Джо Лолли
ЦП
15
Люк Фримен
АП
93
Антони Кноккарт
ПВ
13
Джордан Смит
ЦФ
33
Лайл Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Суонси
12
Льюис Уэбб
ВР
21
Джейк Бидуэлл
ЛЗ
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
4
Джей Фултон
ЦП
8
Оливер Купер
АП
9
Джамал Лоу
ЦФ
22
Джордон Гэррик
ЦФ
Ноттингем Форест
30
Брис Самба
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
88
Кафу
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
11
Льюис Граббан
ЦФ
3-2-3-1-1
28
Вудман
22
Латибодье
6
Беннетт
6
Гехи
3
Мэннинг
14
Робертс
31
Дханда
14
Хурихейн
6
Гримес
15
Раутледж
11
Каллен
3-2-2-2-2
2
Фигейреду
13
Бонг
22
Мбе Со
2
6
Уорролл
19
Бачиру
11
Лолли
93
Кноккарт
15
Фримен
33
Тэйлор
13
Смит
6
Гехи
21
Бидуэлл
21
Бидуэлл
6
Гехи
6
Гримес
4
Фултон
4
Фултон
6
Гримес
15
Раутледж
9
Лоу
9
Лоу
15
Раутледж
14
Робертс
22
Гэррик
22
Гэррик
14
Робертс
19
Бачиру
88
Кафу
88
Кафу
19
Бачиру
15
Фримен
10
Герреро
10
Герреро
15
Фримен
Остались в запасе
Суонси
Ноттингем Форест
12
Льюис Уэбб
ВР
8
Оливер Купер
АП
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Алан Кертис
30
Брис Самба
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Сабри Лямуши
Остались в запасе
12
Льюис Уэбб
ВР
8
Оливер Купер
АП
5
Бен Кабанго
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
24
Андре Айю
ЛВ
Остались в запасе
30
Брис Самба
ВР
6
Тайлер Блэкетт
ЦЗ
29
Сайрус Кристи
ЦЗ
20
Michael Dawson
ЦЗ
19
Sammy Ameobi
ЦП
77
Алекс Майтен
ЦП
11
Льюис Граббан
ЦФ
Главный тренер
Алан Кертис
Главный тренер
Сабри Лямуши
Статистика матча Суонси - Ноттингем Форест
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Мидлсбро
- : -
24.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
2 : 2
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Либерти
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