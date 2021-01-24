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Расписание матчей
Англия. Кубок
Брентфорд - Лестер
Брентфорд - Лестер: обзор матча 24 января 2021
Брентфорд
24.01.2021, воскресенье, 17:30
Англия. Кубок, 1/16 финала
1 : 3
Завершен
Лестер
6'
М. Серенсен
46'
Д. Ундер
51'
Ю. Тилеманс (П)
71'
Д. Мэддисон
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Брентфорд - Лестер
Замена
M. Haygarth
️️️️
Я. Замбурек
84'
81'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
76'
Замена
К. Ихеначо
️️️️
Д. Ундер
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мэддисон
70'
Замена
О. Ндиди
️️️️
Н. Менди
70'
Замена
Т. Кастань
️️️️
Р. Перейра
Замена
М. Йенсен
️️️️
В. Янельт
64'
Замена
А. Прессли
️️️️
С. Каньос
64'
51'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Ю. Тилеманс
46'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ундер
Пас отдал
Д. Мэддисон
Желтая карточка
Я. Замбурек
21'
ГОЛ! 1:0!
М. Серенсен
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брентфорд
12
Люк Дэниэльс
ВР
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
2
Этан Пайннок
ЦЗ
2
Мадс Расмуссен
ПЗ
2
Фин Стивенс
ПЗ
24
Тарик Фосу
ЛВ
27
Виталий Янельт
ОП
8
Ян Замбурек
ЦП
7
Саман Годдос
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
88
Маркус Форсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брентфорд
1
Давид Райя
ВР
3
Рико Генри
ЛЗ
19
Льюис Гордон
ЛЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
8
Матиас Йенсен
ЦП
19
Аарон Прессли
ЦФ
21
Maxwell Haygarth
ЦФ
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Дэниэльс
2
Расмуссен
22
Серенсен
2
Пайннок
2
Стивенс
27
Янельт
8
Замбурек
24
Фосу
7
Годдос
7
Каньос
88
Форсс
4-3-2-1
21
Уорд
21
Перейра
12
Амарти
2
Сеюнджу
33
Томас
6
Менди
18
Тилеманс
11
Барнс
7
Ундер
10
Мэддисон
22
Перес
7
Каньос
19
Прессли
19
Прессли
7
Каньос
8
Замбурек
21
21
8
Замбурек
27
Янельт
8
Йенсен
8
Йенсен
27
Янельт
21
Перейра
21
Кастань
21
Кастань
21
Перейра
6
Менди
4
Ндиди
4
Ндиди
6
Менди
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
7
Ундер
17
Ихеначо
17
Ихеначо
7
Ундер
Остались в запасе
Брентфорд
Лестер
3
Рико Генри
ЛЗ
19
Льюис Гордон
ЛЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
Главный тренер
Томас Франк
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
17
Элдин Якупович
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
3
Рико Генри
ЛЗ
19
Льюис Гордон
ЛЗ
20
Алекс Гилберт
ЛВ
1
Давид Райя
ВР
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
Остались в запасе
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
17
Элдин Якупович
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
Главный тренер
Томас Франк
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брентфорд - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Манчестер Юнайтед
- : -
28.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Сандерленд
3 : 2
28.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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