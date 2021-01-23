Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл
Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл: обзор матча 23 января 2021
Шеффилд Юнайтед
23.01.2021, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
2 : 1
Завершен
Плимут Аргайл
39'
К. Бешам
47'
Б. Шарп
75'
П. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл
90'
+3
Желтая карточка
К. Уоттс
88'
Замена
F. Nouble
️️️️
П. Камара
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
Р. Брюстер
79'
Замена
О. Бурк
️️️️
Б. Шарп
79'
75'
ГОЛ! 2:1!
П. Камара
Пас отдал
B. Moore
Замена
К. Брайан
️️️️
О. Норвуд
72'
Замена
Д. Балдок
️️️️
Д. Богль
71'
Желтая карточка
О. Норвуд
69'
64'
Замена
B. Moore
️️️️
Л. Джефкотт
64'
Замена
D. Telford
️️️️
Р. Харди
59'
Замена
Б. Ривз
️️️️
Т. Форна
ГОЛ! 2:0!
Б. Шарп
Пас отдал
О. Норвуд
47'
ГОЛ! 1:0!
К. Бешам
Пас отдал
Б. Шарп
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
2
Джайден Богль
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Плимут Аргайл
1
Майкл Купер
ВР
3
Жером Опоку
ЦЗ
4
Уилл Эймсон
ЦП
6
Келланд Уоттс
ЦП
8
Панутче Камара
ЦП
14
Тайрис Форна
ЦП
10
Дэнни Мэйор
ЦП
8
Конор Грант
ЦП
8
Джо Эдвардс
ПП
39
Райан Харди
ЦФ
31
Люк Джефкотт
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
22
Кин Брайан
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Плимут Аргайл
27
Райан Лоу
ЛЗ
11
Бен Ривз
АП
17
Byron Moore
ЦФ
23
Luke McCormick
ЦФ
37
Brandon Pursall
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
38
Ethan Mitchell
ЦФ
30
Frank Nouble
ЦФ
19
Dominic Telford
ЦФ
3-2-3-2
32
Рэмсдейл
15
Иган
4
Ампаду
2
Богль
3
Стивенс
6
Бешам
6
Ландстрем
10
Норвуд
13
Флек
14
Шарп
10
Брюстер
1-5-2-2
1
Купер
3
Опоку
8
Эдвардс
14
Форна
10
Мэйор
8
Грант
8
Камара
4
Эймсон
6
Уоттс
31
Джефкотт
39
Харди
10
Норвуд
22
Брайан
22
Брайан
10
Норвуд
2
Богль
32
Балдок
32
Балдок
2
Богль
10
Брюстер
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
10
Брюстер
14
Шарп
7
Бурк
7
Бурк
14
Шарп
31
Джефкотт
17
17
31
Джефкотт
14
Форна
11
Ривз
11
Ривз
14
Форна
8
Камара
30
30
8
Камара
39
Харди
19
19
39
Харди
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Плимут Аргайл
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Главный тренер
Крис Уайлдер
23
Luke McCormick
ЦФ
27
Райан Лоу
ЛЗ
37
Brandon Pursall
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
38
Ethan Mitchell
ЦФ
Остались в запасе
25
Уэс Фодеринхэм
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
6
Джек Родуэлл
ЦП
Остались в запасе
23
Luke McCormick
ЦФ
27
Райан Лоу
ЛЗ
37
Brandon Pursall
ЦФ
4
Scott Wootton
ЦФ
38
Ethan Mitchell
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Плимут Аргайл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 17 тур
Уиган Атлетик
- : -
28.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 16 тур
Плимут Аргайл
0 : 2
21.11.2026
Питерборо Юнайтед
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Плимут Аргайл
0 : 0
31.10.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 13 тур
Кембридж Юнайтед
2 : 3
24.10.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 12 тур
Стивенидж
3 : 0
20.10.2026
Плимут Аргайл
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Плимут Аргайл
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
Кубок Англии. «Манчестер Сити» прошел «Плимут» благодаря дублю О’Райли (3:1), у гостей забил уроженец Нальчика
2025.03.01 22:40
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Слот прокомментировал вылет «Ливерпуля» из Кубка Англии от «Плимута»
2025.02.09 21:52
1
Кубок Англии. «Ливерпуль» сенсационно проиграл худшей команде Чемпионшипа (0:1)
2025.02.09 19:59
6
Руни уволили из клуба Чемпионшипа
2024.12.31 13:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+