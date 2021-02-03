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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ян Регенсбург - Кельн
Ян Регенсбург - Кельн: обзор матча 03 февраля 2021
Ян Регенсбург
03.02.2021, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 4 : 3
Завершен
Кельн
35'
S. Kennedy
44'
J. George
4'
И. Якобс
22'
Э. Деннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ян Регенсбург - Кельн
ГОЛ!
М. Безушков
4:3
Пенальти не реализован!
Я. Хорн
ГОЛ!
A. Vrenezi
3:3
Пенальти не реализован!
Х. Мере
Пенальти не реализован!
A. Albers Nielsen
ГОЛ!
Т. Арокодаре
2:3
ГОЛ!
Б. Гимбер
2:2
ГОЛ!
С. Озкан
1:2
ГОЛ!
Э. Векессер
1:1
ГОЛ!
Р. Чикош
0:1
106'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Н. Каттербах
Замена
A. Becker
️️️️
С. Штольце
105'
96'
Замена
Т. Арокодаре
️️️️
Э. Деннис
93'
Желтая карточка
Р. Чикош
Замена
F. Heister
️️️️
B. Saller
83'
78'
Пенальти не реализован!
Э. Деннис
Желтая карточка
A. Vrenezi
70'
Замена
A. Vrenezi
️️️️
J. George
69'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
D. Otto
69'
47'
Желтая карточка
Б. Шмитц
46'
Замена
М. Майер
️️️️
О. Дуда
46'
Замена
С. Озкан
️️️️
Э. Реджбечай
ГОЛ! 2:2!
J. George
Пас отдал
A. Albers Nielsen
44'
ГОЛ! 1:2!
S. Kennedy
35'
33'
Замена
Б. Шмитц
️️️️
М. Вольф
Замена
S. Kennedy
️️️️
S. Nachreiner
25'
22'
ГОЛ! 0:2!
Э. Деннис
Пас отдал
И. Якобс
4'
ГОЛ! 0:1!
И. Якобс
Пас отдал
Я. Хорн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ян Регенсбург
33
Александер Майер
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
17
Макс Безушков
ЦП
22
Себастьян Штольце
ПВ
28
Sebastian Nachreiner
ЦФ
6
Benedikt Saller
ЦФ
9
Jann George
ЦФ
10
D. Otto
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Ян Регенсбург
23
Маркус Палионис
ЦЗ
0
Christoph Moritz
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
4
Scott Kennedy
ЦФ
19
Florian Heister
ЦФ
17
Aaron Opoku
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Марко Хегер
ОП
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
7
Макс Майер
АП
29
Ян Тильманн
ПВ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
99
Толу Арокодаре
ЦФ
3-1-1-5
33
Майер
13
Векессер
33
Эльведи
23
Гимбер
17
Безушков
22
Штольце
6
19
10
9
28
3-3-1-2-1
1
Хорн
3
Каттербах
5
Чикош
22
Мере
27
Вольф
6
Скири
38
Хорн
37
Реджбечай
8
Дуда
4
Якобс
17
Деннис
28
4
4
28
6
19
19
6
10
22
22
10
22
Штольце
49
49
22
Штольце
9
10
10
9
17
Деннис
99
Арокодаре
99
Арокодаре
17
Деннис
3
Каттербах
24
Дрекслер
24
Дрекслер
3
Каттербах
27
Вольф
22
Шмитц
22
Шмитц
27
Вольф
37
Реджбечай
6
Озкан
6
Озкан
37
Реджбечай
8
Дуда
7
Майер
7
Майер
8
Дуда
Остались в запасе
Ян Регенсбург
Кельн
0
Christoph Moritz
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
23
Маркус Палионис
ЦЗ
17
Aaron Opoku
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Остались в запасе
0
Christoph Moritz
ЦФ
32
Alexander Weidinger
ЦФ
23
Маркус Палионис
ЦЗ
17
Aaron Opoku
ЦФ
Остались в запасе
29
Ян Тильманн
ПВ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
6
Марко Хегер
ОП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Джо Энохс
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Статистика матча Ян Регенсбург - Кельн
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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