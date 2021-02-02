Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Падерборн
Боруссия Д - Падерборн: обзор матча 02 февраля 2021
Боруссия Д
02.02.2021, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
3 : 2
Завершен
Падерборн
6'
Э. Джан
16'
Д. Санчо
96'
Э. Холанд
79'
Ю. Юстван
90+8'
П. Овусу (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Падерборн
Желтая карточка
М. Дауд
120'
+3
Замена
М. Ройс
️️️️
Д. Санчо
116'
105'
Замена
M. Heller
️️️️
К. Фюрих
104'
Желтая карточка
К. Антви-Адджей
ГОЛ! 3:2!
Э. Холанд
96'
Замена
Р. Геррейру
️️️️
Н. Шульц
91'
90'
+8
ГОЛ с пенальти! 2:2!
П. Овусу
88'
Замена
П. Овусу
️️️️
Р. Шалленберг
79'
ГОЛ! 2:1!
Ю. Юстван
Желтая карточка
Т. Делэни
77'
75'
Желтая карточка
Ф. Анану
Замена
М. Дауд
️️️️
Д. Беллингем
74'
70'
Замена
М. Терраццино
️️️️
Д. Србени
69'
Замена
Ю. Юстван
️️️️
M. Thalhammer
Замена
Д. Рейна
️️️️
Ю. Брандт
65'
52'
Желтая карточка
С. Ингелссон
51'
Желтая карточка
Д. Србени
Замена
Ф. Пасслак
️️️️
М. Морей
46'
24'
Замена
С. Ингелссон
️️️️
С. Михель
ГОЛ! 2:0!
Д. Санчо
Пас отдал
Э. Холанд
16'
ГОЛ! 1:0!
Э. Джан
Пас отдал
Т. Делэни
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
28
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
26
Лукаш Пищек
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
23
Эмре Джан
ОП
5
Джуд Беллингем
ЦП
8
Юлиан Брандт
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
Падерборн
25
Леопольд Цингерле
ВР
29
Джамилу Коллинс
ЦЗ
4
Себастьян Шонлау
ЦЗ
2
Уве Хюнемайер
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
18
Кристофер Антви-Адджей
ЛВ
6
Рон Шалленберг
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Боруссия Д
1
Лука Унбехаун
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
19
Рейньер
АП
10
Джованни Рейна
АП
18
Марко Ройс
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Падерборн
24
Янник Хут
ВР
36
Чима Окороджи
ЛЗ
6
Сванте Ингелссон
АП
16
Johannes Dörfler
ЦФ
13
Marcel Correia
ЦФ
24
Marcel Heller
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
9
Принс Овусу
ЦФ
10
Юлиан Юстван
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Хитц
14
Шульц
3
Морей
28
Аканджи
26
Пищек
27
Делэни
23
Джан
5
Беллингем
8
Брандт
19
Санчо
9
Холанд
3-2-2-3
25
Цингерле
29
Коллинс
4
Шонлау
2
Хюнемайер
27
Анану
6
Шалленберг
10
Фюрих
18
Антви-Адджей
11
Михель
7
Србени
8
8
Брандт
10
Рейна
10
Рейна
8
Брандт
14
Шульц
22
Геррейру
22
Геррейру
14
Шульц
3
Морей
25
Пасслак
25
Пасслак
3
Морей
5
Беллингем
81
Дауд
81
Дауд
5
Беллингем
19
Санчо
18
Ройс
18
Ройс
19
Санчо
10
Фюрих
24
24
10
Фюрих
11
Михель
6
Ингелссон
6
Ингелссон
11
Михель
7
Србени
33
Терраццино
33
Терраццино
7
Србени
6
Шалленберг
9
Овусу
9
Овусу
6
Шалленберг
8
10
Юстван
10
Юстван
8
Остались в запасе
Боруссия Д
Падерборн
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Эдин Терзич
16
Johannes Dörfler
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЛЗ
13
Marcel Correia
ЦФ
24
Янник Хут
ВР
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Остались в запасе
19
Рейньер
АП
27
Штеффен Тиггес
ЦФ
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
16
Johannes Dörfler
ЦФ
36
Чима Окороджи
ЛЗ
13
Marcel Correia
ЦФ
24
Янник Хут
ВР
Главный тренер
Эдин Терзич
Главный тренер
Штеффен Баумгарт
Статистика матча Боруссия Д - Падерборн
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Падерборн
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Байер» – «Падерборн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Бундеслига: шансы «Байера» и «Падерборна» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«Падерборн» – «Айнтрахт Франкфурт»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Падерборна» и «Айнтрахта» на победу в матче 9 тура
6 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+