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Черногория - Турция

16.11.2021, Вторник, 22:45 мск Подгорица, стадион Под Горицом Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 10 тур Черногория - Турция
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа G
4 тур
1 сентября, среда 21:45 Турция 2:2 Черногория
Товарищеские матчи. Сборные 2018

27 марта, вторник 20:05 Черногория 2:2 Турция
Товарищеские матчи. Сборные 2016

29 мая, воскресенье 21:45 Турция 1:0 Черногория
Группа G И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 10 7 2 1 33:8 +25 23
2. Турция 10 6 3 1 27:16 +11 21
3. Норвегия 10 5 3 2 15:8 +7 18
4. Черногория 10 3 3 4 14:15 -1 12
5. Латвия 10 2 3 5 11:14 -3 9
6. Гибралтар 10 0 0 10 4:43 -39 0
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