Черногория - Турция

|4 тур
|1 сентября, среда
|21:45
|Турция
|2:2
|Черногория
|4 тур
|1 сентября, среда
|21:45
|Турция
|2:2
|Черногория
|
|27 марта, вторник
|20:05
|Черногория
|2:2
|Турция
|
|29 мая, воскресенье
|21:45
|Турция
|1:0
|Черногория
|Группа G
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Нидерланды
|10
|7
|2
|1
|33:8
|+25
|23
|2.
|Турция
|10
|6
|3
|1
|27:16
|+11
|21
|3.
|Норвегия
|10
|5
|3
|2
|15:8
|+7
|18
|4.
|Черногория
|10
|3
|3
|4
|14:15
|-1
|12
|5.
|Латвия
|10
|2
|3
|5
|11:14
|-3
|9
|6.
|Гибралтар
|10
|0
|0
|10
|4:43
|-39
|0