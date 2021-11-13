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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Бельгия - Эстония
Бельгия - Эстония: обзор матча 13 ноября 2021
Бельгия
13.11.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 9 тур
3 : 1
Завершен
Эстония
11'
К. Бентеке
53'
Я. Карраско
74'
Т. Азар
70'
Э. Сорга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бельгия - Эстония
Замена
Д. Ориги
️️️️
К. Бентеке
83'
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
К. Де Брюйне
83'
79'
Замена
М. Соометс
️️️️
К. Васильев
79'
Замена
С. Пури
️️️️
Т. Тенисте
ГОЛ! 3:1!
Т. Азар
Пас отдал
К. Де Брюйне
74'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Я. Карраско
71'
70'
ГОЛ! 2:1!
Э. Сорга
Пас отдал
Р. Саппинен
67'
Замена
Э. Сорга
️️️️
С. Зенев
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Т. Менье
62'
Замена
Т. Азар
️️️️
Э. Азар
62'
60'
Замена
В. Синявский
️️️️
Х. Оямаа
59'
Замена
Р. Саппинен
️️️️
Х. Аниер
ГОЛ! 2:0!
Я. Карраско
Пас отдал
К. Бентеке
53'
14'
Желтая карточка
К. Метс
ГОЛ! 1:0!
К. Бентеке
Пас отдал
Я. Карраско
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
15
Тома Менье
ПЗ
11
Янник Карраско
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
6
Аксель Витсель
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
3
Максим Паскочи
ЦЗ
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
18
Карол Метс
ЦП
20
Маркус Поом
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Бельгия
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
16
Торган Азар
ЛВ
10
Леандро Троссард
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
22
Алексис Салемакерс
ПВ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
17
Дивок Ориги
ЦФ
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
8
Маркус Соометс
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
7
Сандер Пури
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
9
Роберт Кирсс
ЦФ
4-2-3-1
1
Куртуа
21
Кастань
18
Денайе
5
Вертонген
15
Менье
6
Витсель
20
Ванакен
10
Азар
7
Де Брюйне
11
Карраско
20
Бентеке
3-4-3
12
Игонен
3
Паскочи
16
Тамм
23
Тенисте
20
Поом
13
Крейда
14
Васильев
18
Метс
8
Аниер
10
Зенев
11
Оямаа
7
Де Брюйне
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
7
Де Брюйне
10
Азар
16
Азар
16
Азар
10
Азар
15
Менье
22
Салемакерс
22
Салемакерс
15
Менье
11
Карраско
14
Мертенс
14
Мертенс
11
Карраско
20
Бентеке
17
Ориги
17
Ориги
20
Бентеке
14
Васильев
8
Соометс
8
Соометс
14
Васильев
11
Оямаа
23
Синявский
23
Синявский
11
Оямаа
23
Тенисте
7
Пури
7
Пури
23
Тенисте
8
Аниер
15
Саппинен
15
Саппинен
8
Аниер
10
Зенев
9
Сорга
9
Сорга
10
Зенев
Остались в запасе
Бельгия
Эстония
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
Главный тренер
Роберто Мартинес
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Остались в запасе
12
Симон Миньоле
ВР
1
Коэн Кастелс
ВР
4
Дедрик Боята
ЦЗ
3
Артур Теате
ЦЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
19
Леандер Дендокер
ЦП
10
Леандро Троссард
ЛВ
Остались в запасе
12
Микхел Аксалу
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
17
Мартин Миллер
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Главный тренер
Томас Хаберли
Статистика матча Бельгия - Эстония
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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