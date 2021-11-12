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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Италия - Швейцария
Италия - Швейцария: обзор матча 12 ноября 2021
Италия
12.11.2021, пятница, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 9 тур
1 : 1
Завершен
Швейцария
36'
Д. Ди Лоренцо
11'
С. Видмер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Италия - Швейцария
Пенальти не реализован!
Жоржиньо
90'
89'
Желтая карточка
У. Гарсия
86'
Замена
А. Зекири
️️️️
Р. Варгас
81'
Желтая карточка
М. Аканджи
Замена
Д. Калабрия
️️️️
Эмерсон
80'
Замена
Д. Распадори
️️️️
Л. Инсинье
79'
79'
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Шакири
79'
Замена
Ф. Фрай
️️️️
Н. Окафор
77'
Желтая карточка
Ф. Шер
Замена
Б. Кристанте
️️️️
Н. Барелла
69'
69'
Замена
К. Имери
️️️️
Р. Штеффен
69'
Замена
У. Гарсия
️️️️
Р. Родригес
Замена
С. Тонали
️️️️
М. Локателли
58'
Замена
Д. Берарди
️️️️
А. Белотти
58'
Желтая карточка
Л. Инсинье
47'
Желтая карточка
Ф. Кьеза
43'
ГОЛ! 1:1!
Д. Ди Лоренцо
Пас отдал
Л. Инсинье
36'
11'
ГОЛ! 0:1!
С. Видмер
Пас отдал
Н. Окафор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Эмерсон
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
22
Джованни Ди Лоренцо
ПЗ
14
Федерико Кьеза
ЛВ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Мануэль Локателли
ОП
18
Николо Барелла
ЦП
8
Жоржиньо
ЦП
9
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
22
Фабиан Шер
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
6
Денис Закария
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
23
Джердан Шакири
ПВ
23
Ноа Окафор
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Давиде Калабрия
ПЗ
8
Сандро Тонали
ОП
16
Бриан Кристанте
ЦП
4
Маттео Пессина
АП
11
Доменико Берарди
ПВ
20
Федерико Бернардески
ПВ
10
Джакомо Распадори
ЦФ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Швейцария
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
19
Улиссес Гарсия
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
17
Кастриот Имери
ОП
15
Джибриль Соу
ЦП
20
Фабиан Фрай
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
14
Анди Зекири
ЦФ
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Седрик Иттен
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Доннарумма
13
Эмерсон
19
Бонуччи
15
Ачерби
22
Ди Лоренцо
5
Локателли
18
Барелла
8
Жоржиньо
10
Инсинье
14
Кьеза
9
Белотти
4-1-1-3-1
1
Зоммер
3
Видмер
22
Шер
5
Аканджи
13
Родригес
6
Закария
8
Фройлер
23
Шакири
11
Штеффен
17
Варгас
23
Окафор
13
Эмерсон
4
Калабрия
4
Калабрия
13
Эмерсон
5
Локателли
8
Тонали
8
Тонали
5
Локателли
18
Барелла
16
Кристанте
16
Кристанте
18
Барелла
9
Белотти
11
Берарди
11
Берарди
9
Белотти
10
Инсинье
10
Распадори
10
Распадори
10
Инсинье
13
Родригес
19
Гарсия
19
Гарсия
13
Родригес
11
Штеффен
17
Имери
17
Имери
11
Штеффен
23
Шакири
15
Соу
15
Соу
23
Шакири
23
Окафор
20
Фрай
20
Фрай
23
Окафор
17
Варгас
14
Зекири
14
Зекири
17
Варгас
Остались в запасе
Италия
Швейцария
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
22
Алекс Мерет
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
23
Джанлука Манчини
ЦЗ
4
Маттео Пессина
АП
20
Федерико Бернардески
ПВ
20
Джанлука Скамакка
ЦФ
Остались в запасе
21
Йонас Омлин
ВР
21
Филипп Кен
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Кевин Мбабу
ПЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
19
Марио Гавранович
ЦФ
19
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Главный тренер
Мурат Якин
Статистика матча Италия - Швейцария
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Италия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
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