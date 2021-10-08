Эстония - Белоруссия

|2 тур
|27 марта, суббота
|20:00
|Белоруссия
|4:2
|Эстония
|2 тур
|27 марта, суббота
|20:00
|Белоруссия
|4:2
|Эстония
|7 тур
|10 октября, четверг
|19:00
|Белоруссия
|0:0
|Эстония
|5 тур
|6 сентября, пятница
|19:00
|Эстония
|1:2
|Белоруссия
|
|3 июня, понедельник
|21:00
|Эстония
|0:2
|Белоруссия
|Группа E
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Бельгия
|8
|6
|2
|0
|25:6
|+19
|20
|2.
|Уэльс
|8
|4
|3
|1
|14:9
|+5
|15
|3.
|Чехия
|8
|4
|2
|2
|14:9
|+5
|14
|4.
|Эстония
|8
|1
|1
|6
|9:21
|-12
|4
|5.
|Белоруссия
|8
|1
|0
|7
|7:24
|-17
|3