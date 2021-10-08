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Эстония - Белоруссия

08.10.2021, Пятница, 21:45 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 7 тур Эстония - Белоруссия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021, группа E
2 тур
27 марта, суббота 20:00 Белоруссия 4:2 Эстония
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа C
7 тур
10 октября, четверг 19:00 Белоруссия 0:0 Эстония
5 тур
6 сентября, пятница 19:00 Эстония 1:2 Белоруссия
Товарищеские матчи. Сборные 2013

3 июня, понедельник 21:00 Эстония 0:2 Белоруссия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 8 6 2 0 25:6 +19 20
2. Уэльс 8 4 3 1 14:9 +5 15
3. Чехия 8 4 2 2 14:9 +5 14
4. Эстония 8 1 1 6 9:21 -12 4
5. Белоруссия 8 1 0 7 7:24 -17 3
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