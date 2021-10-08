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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Эстония - Беларусь
Эстония - Беларусь: обзор матча 08 октября 2021
Эстония
08.10.2021, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 7 тур
2 : 0
Завершен
Беларусь
58'
Э. Сорга
90+3'
С. Зенев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Беларусь
ГОЛ! 2:0!
С. Зенев
90'
+3
81'
Замена
Д. Антилевский
️️️️
Р. Бегунов
81'
Замена
️️️️
Е. Яблонский
Замена
Х. Оямаа
️️️️
Х. Аниер
81'
Замена
Т. Тенисте
️️️️
В. Синявский
80'
Желтая карточка
В. Крейда
73'
Замена
С. Зенев
️️️️
Э. Сорга
70'
ГОЛ! 1:0!
Э. Сорга
58'
Желтая карточка
Х. Аниер
52'
46'
Замена
П. Седько
️️️️
А. Соловей
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
1
Карл Хейн
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
3
Максим Паскочи
ЦЗ
2
Мартен Кууск
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
23
Власий Синявский
ЦП
13
Владислав Крейда
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
9
Эрик Сорга
ЦФ
8
Хенри Аниер
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Беларусь
1
Павел Павлюченко
ВР
19
Максим Бордачев
ЛЗ
6
Роман Бегунов
ЦЗ
19
Глеб Шевченко
ПЗ
8
Александр Селява
ОП
14
Евгений Яблонский
ЦП
7
Артем Быков
ЦП
21
Владислав Климович
ЦФ
0
Андрей Соловей
ЦФ
17
Виталий Лисакович
ЦФ
15
Руслан Юденков
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Эстония
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
10
Сергей Зенев
ЦФ
Беларусь
1
Егор Хаткевич
ВР
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
7
Данила Нечаев
ПЗ
17
Павел Седько
ЛВ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Евгений Краснов
ЦП
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
0
Владислав Василючек
ЦФ
0
Иван Садовничий
ЦФ
0
Вадим Побудей
ЦФ
23
Дмитрий Антилевский
ЦФ
3-5-2
1
Хейн
16
Тамм
3
Паскочи
2
Кууск
18
Метс
23
Синявский
13
Крейда
14
Васильев
4
Кяйт
8
Аниер
9
Сорга
3-1-2-4
1
Павлюченко
19
Шевченко
6
Бегунов
19
Бордачев
8
Селява
14
Яблонский
7
Быков
15
Юденков
17
Лисакович
0
Соловей
21
Климович
23
Синявский
23
Тенисте
23
Тенисте
23
Синявский
8
Аниер
11
Оямаа
11
Оямаа
8
Аниер
9
Сорга
10
Зенев
10
Зенев
9
Сорга
0
Соловей
17
Седько
17
Седько
0
Соловей
6
Бегунов
23
Антилевский
23
Антилевский
6
Бегунов
Остались в запасе
Эстония
Беларусь
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
1
Егор Хаткевич
ВР
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Евгений Краснов
ЦП
0
Владислав Василючек
ЦФ
0
Иван Садовничий
ЦФ
0
Вадим Побудей
ЦФ
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Остались в запасе
12
Матвей Игонен
ВР
22
Карл Андре Валлнер
ВР
3
Артур Пикк
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
4
Марко Лукка
ЦЗ
16
Хенрик Пюрг
ЦЗ
20
Маркус Поом
ЦП
9
Роберт Кирсс
ЦФ
23
Богдан Ващук
ЦФ
Остались в запасе
2
Кирилл Печенин
ЛЗ
19
Дмитрий Подстрелов
ПВ
1
Егор Хаткевич
ВР
7
Данила Нечаев
ПЗ
4
Руслан Лисакович
ОП
0
Евгений Краснов
ЦП
0
Владислав Василючек
ЦФ
0
Иван Садовничий
ЦФ
0
Вадим Побудей
ЦФ
Главный тренер
Томас Хаберли
Главный тренер
Георгий Кондратьев
Статистика матча Эстония - Беларусь
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Эстония
Лига наций, Финал
Эстония
- : -
27.03.2027
Румыния
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Беларусь
Лига наций, Финал
Беларусь
- : -
25.03.2027
Израиль
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Сан-Марино
0 : 2
12.11.2026
Беларусь
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Беларусь
4 : 0
03.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
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