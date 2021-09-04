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Материалы

Словакия - Хорватия

04.09.2021, Суббота, 21:45 мск Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Словакия - Хорватия
Отбор ЧЕ-2020 2019, группа E
9 тур
16 ноября, суббота 22:45 Хорватия 3:1 Словакия
5 тур
6 сентября, пятница 21:45 Словакия 0:4 Хорватия
Товарищеские матчи. Сборные 2010

11 августа, среда 22:30 Словакия 1:1 Хорватия
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Хорватия 10 7 2 1 21:4 +17 23
2. Россия 10 7 1 2 19:6 +13 22
3. Словакия 10 3 5 2 17:10 +7 14
4. Словения 10 4 2 4 13:12 +1 14
5. Кипр 10 1 2 7 4:21 -17 5
6. Мальта 10 1 2 7 9:30 -21 5
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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 5 сентября 2021, 00:58


    Кроваты молоцы.

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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 4 сентября 2021, 12:56

    Словаки дрюкнут хорватов.

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    Рейтинг: +185

    Shinra > ilichkadr 4 сентября 2021, 14:31

    Вполне вероятный исход.

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y > ilichkadr 4 сентября 2021, 23:40

    Не получилось не фартануло)

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