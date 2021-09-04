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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Сербия - Люксембург
Сербия - Люксембург: обзор матча 04 сентября 2021
Сербия
04.09.2021, суббота, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа A, 5 тур
4 : 1
Завершен
Люксембург
22'
А. Митрович
35'
А. Митрович
82'
М. Шано (АГ)
90+7'
Н. Миленкович
77'
О. Тилль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Люксембург
ГОЛ! 4:1!
Н. Миленкович
Пас отдал
Л. Йович
90'
+7
90'
+5
Вторая желтая
Ж. Родригес
90'
+1
Замена
И. Санчес
️️️️
С. Тилль
Замена
Н. Максимович
️️️️
Д. Тадич
90'
+1
89'
Замена
А. Скендерович
️️️️
М. Шано
89'
Замена
М. Джон Девилье
️️️️
Д. Синани
Замена
М. Велькович
️️️️
М. Настасич
84'
Замена
Л. Йович
️️️️
А. Митрович
83'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
М. Шано
82'
79'
Желтая карточка
Ж. Родригес
77'
ГОЛ! 2:1!
О. Тилль
Пас отдал
Ж. Родригес
Замена
Н. Радоньич
️️️️
С. Лукич
70'
Замена
️️️️
Д. Лазович
70'
46'
Замена
О. Тилль
️️️️
Э. Махмутович
Желтая карточка
Д. Тадич
44'
ГОЛ! 2:0!
А. Митрович
Пас отдал
Ф. Костич
35'
34'
Желтая карточка
К. Мартинс
ГОЛ! 1:0!
А. Митрович
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
4
Никола Миленкович
ЦЗ
5
Матия Настасич
ЦЗ
3
Страхиня Павлович
ЦЗ
22
Дарко Лазович
ЛП
11
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
ЛВ
22
Саша Лукич
ЦП
6
Неманья Гудель
ЦП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
23
Душан Влахович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Люксембург
1
Антони Морис
ВР
2
Максим Шано
ЦЗ
3
Энес Махмутович
ЦЗ
13
Дирк Карлсон
ЦЗ
17
Мика Пинту
ЦЗ
8
Кристофер Мартинс
ОП
18
Лоран Янс
ЦП
21
Себастьен Тилль
ЦП
10
Данель Синани
ЦП
16
Леандро Баррейро
ЦП
10
Жерсон Родригес
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
19
Михайло Ристич
ЛЗ
17
Алекса Терзич
ЛЗ
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
19
Урош Рачич
ОП
5
Неманья Максимович
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Марко Илич
ЦФ
8
Лука Йович
ЦФ
Люксембург
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
7
Алдин Скендерович
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
21
Оливье Тилль
ЦП
7
Ивандро Санчес
АП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
21
Маурис Джон Девилье
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
3-4-2-2
1
Райкович
4
Миленкович
5
Настасич
3
Павлович
22
Лазович
6
Гудель
20
Милинкович-Савич
22
Лукич
10
Тадич
11
Костич
9
Митрович
23
Влахович
4-1-4-1
1
Морис
3
Махмутович
13
Карлсон
17
Пинту
2
Шано
8
Мартинс
21
Тилль
10
Синани
16
Баррейро
18
Янс
10
Родригес
5
Настасич
13
Велькович
13
Велькович
5
Настасич
10
Тадич
5
Максимович
5
Максимович
10
Тадич
22
Лукич
7
Радоньич
7
Радоньич
22
Лукич
9
Митрович
8
Йович
8
Йович
9
Митрович
2
Шано
7
Скендерович
7
Скендерович
2
Шано
3
Махмутович
21
Тилль
21
Тилль
3
Махмутович
21
Тилль
7
Санчес
7
Санчес
21
Тилль
10
Синани
21
Девилье
21
Девилье
10
Синани
Остались в запасе
Сербия
Люксембург
19
Урош Рачич
ОП
19
Михайло Ристич
ЛЗ
17
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Марко Илич
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Люк Хольц
Остались в запасе
19
Урош Рачич
ОП
19
Михайло Ристич
ЛЗ
17
Алекса Терзич
ЛЗ
1
Марко Дмитрович
ВР
0
Миле Свилар
ВР
25
Филип Младенович
ЛЗ
13
Стефан Митрович
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
21
Филип Джуричич
АП
23
Марко Илич
ЦФ
Остались в запасе
16
Тим Кипс
ВР
12
Ральф Шон
ВР
4
Кевин Мальже
ЦЗ
14
Эрик Вейга
ЦП
19
Дуэйн Хольтер
ЦП
10
Тимоте Рупиль
ЦП
4
Флориан Бонерт
ЦФ
11
Эдвин Муратович
ЦФ
Главный тренер
Драган Стойкович
Главный тренер
Люк Хольц
Статистика матча Сербия - Люксембург
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сербия
Лига наций, Финал
Венгрия
- : -
25.03.2027
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Люксембург
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Люксембург
0 : 2
06.10.2026
Болгария
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Люксембург
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