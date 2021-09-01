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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Нидерланды
Норвегия - Нидерланды: обзор матча 01 сентября 2021
Норвегия
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
1 : 1
Завершен
Нидерланды
20'
Э. Холанд
37'
Д. Классен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Нидерланды
90'
+3
Желтая карточка
Д. Дюмфрис
90'
+2
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
Х. Тимбер
Замена
П. Берг
️️️️
М. Норманн
68'
Желтая карточка
М. Эдегор
61'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
59'
Замена
М. Меллер Дели
️️️️
Й. Хеуге
59'
46'
Замена
Д. Мален
️️️️
С. Бергейс
Желтая карточка
М. Торсбю
43'
37'
ГОЛ! 1:1!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Вейналдум
Желтая карточка
М. Эльюнусси
25'
ГОЛ! 1:0!
Э. Холанд
Пас отдал
С. Страндберг
20'
18'
Желтая карточка
Д. Блинд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
12
Андре Хансен
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
21
Андреас Ханше-Ольсен
ЦЗ
16
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
21
Матиас Норманн
ОП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Нидерланды
13
Джастин Бейлов
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
11
Коди Гакпо
ЛВ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
14
Дэви Классен
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Норвегия
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Пер Бротвейт
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
6
Патрик Берг
ОП
7
Фредрик Эушнес
ОП
19
Арон Доннум
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Эрик Ботхейм
ЦФ
Нидерланды
13
Тим Крул
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
20
Тен Коопмейнерс
ОП
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
18
Дониелл Мален
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
4-1-1-3-1
12
Хансен
17
Мелинг
4
Страндберг
21
Ханше-Ольсен
16
Хольмгрен-Педерсен
21
Норманн
2
Торсбю
10
Хеуге
10
Эдегор
11
Эльюнусси
9
Холанд
4-3-2-1
13
Бейлов
12
Тимбер
6
де Врей
4
ван Дейк
17
Блинд
8
Вейналдум
21
де Йонг
11
Бергейс
14
Классен
11
Гакпо
10
Депай
21
Норманн
6
Берг
6
Берг
21
Норманн
16
Хольмгрен-Педерсен
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Хольмгрен-Педерсен
10
Хеуге
20
Дели
20
Дели
10
Хеуге
12
Тимбер
22
Дюмфрис
22
Дюмфрис
12
Тимбер
11
Бергейс
18
Мален
18
Мален
11
Бергейс
Остались в запасе
Норвегия
Нидерланды
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Пер Бротвейт
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
7
Фредрик Эушнес
ОП
19
Арон Доннум
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Эрик Ботхейм
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Тим Крул
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
1
Пер Бротвейт
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
7
Фредрик Эушнес
ОП
19
Арон Доннум
ПВ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
11
Эрик Ботхейм
ЦФ
Остались в запасе
20
Тен Коопмейнерс
ОП
13
Тим Крул
ВР
23
Жоэль Дроммел
ВР
16
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
16
Гус Тил
АП
25
Стевен Бергвейн
ЛВ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Норвегия - Нидерланды
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Нидерланды
Лига наций, 1/4 финала
Нидерланды
- : -
27.03.2027
Португалия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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