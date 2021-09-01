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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Турция - Черногория
Турция - Черногория: обзор матча 01 сентября 2021
Турция
01.09.2021, среда, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 4 тур
2 : 2
Завершен
Черногория
9'
Д. Ундер
31'
Ю. Языджи
40'
А. Марушич
90+7'
Р. Радунович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Турция - Черногория
90'
+7
ГОЛ! 2:2!
Р. Радунович
Желтая карточка
Б. Йылмаз
90'
+2
87'
Желтая карточка
И. Вуячич
87'
Желтая карточка
С. Савич
Замена
А. Озтюрк
️️️️
О. Йокушлу
82'
Замена
Э. Унал
️️️️
Д. Ундер
82'
80'
Желтая карточка
У. Джурджевич
78'
Замена
М. Осмайич
️️️️
С. Хакшабанович
Желтая карточка
З. Челик
76'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
К. Караман
75'
66'
Замена
Р. Радунович
️️️️
Ж. Томашевич
66'
Замена
И. Иванович
️️️️
Д. Божович
Замена
О. Кекчю
️️️️
Ю. Языджи
66'
57'
Желтая карточка
Д. Божович
57'
Замена
М. Раичкович
️️️️
Н. Косович
Желтая карточка
Х. Чалханоглу
48'
40'
ГОЛ! 2:1!
А. Марушич
Пас отдал
Н. Косович
Желтая карточка
Д. Ундер
37'
ГОЛ! 2:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Д. Ундер
31'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ундер
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
22
Каан Айхан
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
9
Кенан Караман
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
5
Игор Вуячич
ЦЗ
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
7
Марко Вешович
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
21
Небойса Косович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
18
Урош Джурджевич
ЦФ
20
Драшко Божович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
0
Алпаслан Озтюрк
ЦЗ
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
14
Тайлан Антальялы
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
0
Салих Учан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
19
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
19
Милош Раичкович
ЦП
2
Душан Лагатор
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
20
Милутин Осмайич
АП
23
Игор Иванович
ПВ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
4-2-2-2
12
Баиндыр
2
Челик
22
Айхан
3
Демирал
18
Мюлдюр
10
Чалханоглу
5
Йокушлу
11
Языджи
7
Ундер
17
Йылмаз
9
Караман
3-2-2-1-2
1
Миятович
6
Томашевич
7
Вешович
15
Савич
23
Марушич
5
Вуячич
21
Косович
19
Шчекич
18
Хакшабанович
20
Божович
18
Джурджевич
5
Йокушлу
0
Озтюрк
0
Озтюрк
5
Йокушлу
11
Языджи
6
Кекчю
6
Кекчю
11
Языджи
9
Караман
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
9
Караман
7
Ундер
9
Унал
9
Унал
7
Ундер
20
Божович
23
Иванович
23
Иванович
20
Божович
6
Томашевич
3
Радунович
3
Радунович
6
Томашевич
21
Косович
19
Раичкович
19
Раичкович
21
Косович
18
Хакшабанович
20
Осмайич
20
Осмайич
18
Хакшабанович
Остались в запасе
Турция
Черногория
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
0
Салих Учан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
13
Милош Драгоевич
ВР
19
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
2
Душан Лагатор
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Остались в запасе
1
Мерт Гюнок
ВР
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Ридван Йилмаз
ЦЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
0
Салих Учан
ЦП
17
Эфеджан Караджа
ЦФ
Остались в запасе
13
Милош Драгоевич
ВР
19
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
4
Никола Вукчевич
ОП
2
Душан Лагатор
ЦП
5
Кристиян Вулай
АП
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Главный тренер
Миодраг Радулович
Статистика матча Турция - Черногория
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
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