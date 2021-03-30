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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Черногория - Норвегия
Черногория - Норвегия: обзор матча 30 марта 2021
Черногория
30.03.2021, вторник, 21:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 3 тур
0 : 1
Завершен
Норвегия
35'
А. Серлот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черногория - Норвегия
90'
+2
Желтая карточка
С. Страндберг
89'
Замена
С. Страндберг
️️️️
М. Эльюнусси
Замена
Ф. Бечирай
️️️️
А. Марушич
88'
81'
Желтая карточка
А. Серлот
Замена
А. Болевич
️️️️
С. Хакшабанович
81'
81'
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Эдегор
Замена
И. Иванович
️️️️
Н. Косович
80'
80'
Замена
Д. Кинг
️️️️
Э. Холанд
66'
Замена
Ф. Мидтсьё
️️️️
П. Берг
66'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Й. Свенссон
Замена
В. Йовович
️️️️
Д. Лагатор
63'
Замена
Д. Исламович
️️️️
У. Джурджевич
63'
35'
ГОЛ! 0:1!
А. Серлот
Пас отдал
М. Эльюнусси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черногория
1
Милан Миятович
ВР
6
Жарко Томашевич
ЦЗ
5
Игор Вуячич
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
23
Адам Марушич
ПЗ
18
Сеад Хакшабанович
ЛВ
21
Небойса Косович
ЦП
19
Александар Шчекич
ЦП
2
Душан Лагатор
ЦП
10
Стеван Йоветич
ЦФ
18
Урош Джурджевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Черногория
13
Милош Драгоевич
ВР
1
Матия Шаркич
ВР
19
Илия Мартинович
ЦЗ
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
16
Владимир Йовович
ЛВ
23
Игор Иванович
ПВ
22
Дино Исламович
ЦФ
21
Александар Болевич
ЦФ
4
Марко Вукчевич
ЦФ
11
Фатош Бечирай
ЦФ
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
4-3-1-2
1
Миятович
6
Томашевич
5
Вуячич
15
Савич
23
Марушич
21
Косович
19
Шчекич
2
Лагатор
18
Хакшабанович
18
Джурджевич
10
Йоветич
3-1-2-2-2
1
Ярстейн
2
Грегерсен
3
Айер
17
Мелинг
6
Берг
16
Свенссон
2
Торсбю
10
Эдегор
11
Эльюнусси
7
Серлот
9
Холанд
18
Джурджевич
22
Исламович
22
Исламович
18
Джурджевич
18
Хакшабанович
21
Болевич
21
Болевич
18
Хакшабанович
2
Лагатор
16
Йовович
16
Йовович
2
Лагатор
23
Марушич
11
Бечирай
11
Бечирай
23
Марушич
21
Косович
23
Иванович
23
Иванович
21
Косович
10
Эдегор
17
Линнес
17
Линнес
10
Эдегор
11
Эльюнусси
4
Страндберг
4
Страндберг
11
Эльюнусси
16
Свенссон
14
Рюэрсон
14
Рюэрсон
16
Свенссон
6
Берг
8
Мидтсьё
8
Мидтсьё
6
Берг
9
Холанд
7
Кинг
7
Кинг
9
Холанд
Остались в запасе
Черногория
Норвегия
19
Илия Мартинович
ЦЗ
13
Милош Драгоевич
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
1
Матия Шаркич
ВР
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Радулович
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
22
Стен Грютебуст
ВР
10
Ивер Фоссум
ЦП
12
Андре Хансен
ВР
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
19
Илия Мартинович
ЦЗ
13
Милош Драгоевич
ВР
22
Марко Симич
ЦЗ
2
Момчило Распопович
ЦЗ
3
Ристо Радунович
ЦЗ
1
Матия Шаркич
ВР
4
Марко Вукчевич
ЦФ
Остались в запасе
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
4
Лео Эстигард
ЦЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
22
Стен Грютебуст
ВР
10
Ивер Фоссум
ЦП
12
Андре Хансен
ВР
Главный тренер
Миодраг Радулович
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Черногория - Норвегия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Черногория
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Черногория
2 : 1
12.11.2026
Латвия
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Латвия
1 : 2
02.10.2026
Черногория
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Информация о матче
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