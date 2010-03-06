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Вест Хэм - Болтон
Вест Хэм - Болтон: обзор матча 06 марта 2010
Вест Хэм
06.03.2010, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 2
Завершен
Болтон
88'
А. Диаманти
10'
К. Дэйвис
16'
Д. Уилшир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Болтон
ГОЛ! 1:2!
А. Диаманти
Желтая карточка
Ю. Яскилайнен
Желтая карточка
А. Диаманти
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Д. Уилшир
Замена
Д. Станислас
️️️️
Р. Ковач
Замена
Р. Гарднер
️️️️
Й. Элмандер
Желтая карточка
Д. Уилшир
Вторая желтая
Т. Коэн
Замена
Х. Мидо
️️️️
Г. Франко
Желтая карточка
Т. Коэн
Желтая карточка
Ф. Муамба
Замена
К. Дайер
️️️️
Ж. Фобер
Желтая карточка
Р. Ковач
Желтая карточка
П. Робинсон
16'
ГОЛ! 0:2!
Д. Уилшир
10'
ГОЛ! 0:1!
К. Дэйвис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
31
Роберт Грин
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
23
Джонатан Спектор
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
36
Жюльен Фобер
ПЗ
8
Скотт Паркер
ЦП
15
Радослав Ковач
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
23
Алессандро Диаманти
АП
24
Карлтон Коул
ЦФ
9
Гилермо Франко
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Болтон
22
Юсси Яскилайнен
ВР
4
Пол Робинсон
ЛЗ
18
Сэм Риккеттс
ЦЗ
39
Зэт Найт
ЦЗ
31
Гретар Стейнссон
ПЗ
21
Фабрис Муамба
ЦП
21
Тамир Коэн
ЦП
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
24
Кевин Дэйвис
ЦФ
11
Йохан Элмандер
ЦФ
Вест Хэм
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
18
Кирон Дайер
ЛП
19
Джуниор Станислас
ЛВ
25
Илан
ЦФ
0
Хоссам Мидо
ЦФ
Болтон
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
7
Владимир Вайсс
ЦП
16
Рикардо Гарднер
ЦП
0
Мустафа Рига
ЦФ
39
Иван Класнич
ЦФ
4-3-1-2
31
Грин
4
Апсон
23
Спектор
5
Томкинс
36
Фобер
8
Паркер
15
Ковач
85
Бехрами
23
Диаманти
9
Франко
24
Коул
4-4-2
22
Яскилайнен
31
Стейнссон
18
Риккеттс
39
Найт
4
Робинсон
21
Коэн
72
Ли Чхун-Ен
10
Уилшир
21
Муамба
11
Элмандер
24
Дэйвис
15
Ковач
19
Станислас
19
Станислас
15
Ковач
36
Фобер
18
Дайер
18
Дайер
36
Фобер
9
Франко
0
Мидо
0
Мидо
9
Франко
10
Уилшир
31
Тэйлор
31
Тэйлор
10
Уилшир
11
Элмандер
16
Гарднер
16
Гарднер
11
Элмандер
Остались в запасе
Вест Хэм
Болтон
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Илан
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Остались в запасе
1
Марек Штех
ВР
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
25
Илан
ЦФ
Остались в запасе
0
Мустафа Рига
ЦФ
26
Али Аль-Хабси
ВР
5
Эндрю О'Брайн
ЦЗ
7
Владимир Вайсс
ЦП
39
Иван Класнич
ЦФ
Главный тренер
Джанфранко Дзола
Статистика матча Вест Хэм - Болтон
2
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Болтон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Болтон
- : -
21.11.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Дерби Каунти
3 : 1
06.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Чарльтон
0 : 1
03.11.2026
Болтон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Болтон
1 : 5
23.10.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Аптон Парк
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