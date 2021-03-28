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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Казахстан - Франция
Казахстан - Франция: обзор матча 28 марта 2021
Казахстан
28.03.2021, воскресенье, 16:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Франция
19'
У. Дембеле
44'
С. Малый (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Казахстан - Франция
90'
Замена
К. Коман
️️️️
У. Дембеле
Замена
Э. Астанов
️️️️
В. Васильев
89'
88'
Желтая карточка
У. Дембеле
Замена
Р. Каримов
️️️️
А. Нургалиев
83'
82'
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Т. Н'Домбеле
75'
Пенальти не реализован!
К. Мбаппе
Замена
Е. Тунгышбаев
️️️️
М. Федин
65'
Замена
Я. Вороговский
️️️️
С. Мужиков
65'
60'
Замена
А. Рабьо
️️️️
П. Погба
59'
Замена
В. Бен-Йеддер
️️️️
А. Гризманн
59'
Замена
К. Мбаппе
️️️️
А. Марсьяль
44'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
С. Малый
19'
ГОЛ! 0:1!
У. Дембеле
Пас отдал
А. Марсьяль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Казахстан
12
Александр Мокин
ВР
3
Нуралы Алип
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
2
Сергей Малый
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
14
Азат Нургалиев
ЦП
8
Асхат Тагыберген
ЦП
7
Серикжан Мужиков
ЦП
19
Руслан Валиуллин
ЦП
14
Владислав Васильев
АП
20
Максим Федин
ПВ
Франция
1
Уго Льорис
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
24
Лео Дюбуа
ПЗ
6
Поль Погба
ЦП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Тома Лемар
АП
7
Усман Дембеле
ПВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
11
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Казахстан
1
Стас Покатилов
ВР
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
21
Эльхан Астанов
ЛВ
0
Данияр Усенов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
20
Рамазан Оразов
ЦП
23
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
10
Максим Самородов
ЦФ
19
Рамазан Каримов
ЦФ
Франция
16
Майк Меньян
ВР
16
Стив Манданда
ВР
3
Ферлан Менди
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
14
Адриан Рабьо
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-4-2
12
Мокин
3
Алип
23
Эрланов
2
Малый
4
Быстров
14
Нургалиев
7
Мужиков
19
Валиуллин
8
Тагыберген
14
Васильев
20
Федин
4-2-2-2
1
Льорис
24
Дюбуа
15
Зума
5
Лангле
3
Динь
6
Погба
0
Н'Домбеле
7
Дембеле
8
Лемар
11
Марсьяль
7
Гризманн
7
Мужиков
11
Вороговский
11
Вороговский
7
Мужиков
20
Федин
23
Тунгышбаев
23
Тунгышбаев
20
Федин
14
Васильев
21
Астанов
21
Астанов
14
Васильев
14
Нургалиев
19
Каримов
19
Каримов
14
Нургалиев
7
Гризманн
22
Бен-Йеддер
22
Бен-Йеддер
7
Гризманн
6
Погба
14
Рабьо
14
Рабьо
6
Погба
7
Дембеле
7
Коман
7
Коман
7
Дембеле
0
Н'Домбеле
17
Сиссоко
17
Сиссоко
0
Н'Домбеле
11
Марсьяль
10
Мбаппе
10
Мбаппе
11
Марсьяль
Остались в запасе
Казахстан
Франция
0
Данияр Усенов
ЦП
10
Максим Самородов
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
3
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Майк Меньян
ВР
9
Оливье Жиру
ЦФ
16
Стив Манданда
ВР
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
0
Данияр Усенов
ЦП
10
Максим Самородов
ЦФ
1
Стас Покатилов
ВР
22
Александр Марочкин
ЦЗ
21
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
12
Мухамеджан Сейсен
ВР
19
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
20
Рамазан Оразов
ЦП
Остались в запасе
3
Ферлан Менди
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
16
Майк Меньян
ВР
9
Оливье Жиру
ЦФ
16
Стив Манданда
ВР
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Казахстан - Франция
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Казахстан
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Франция
Лига наций, 1/4 финала
Испания
- : -
25.03.2027
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
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