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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Словакия - Мальта
Словакия - Мальта: обзор матча 27 марта 2021
Словакия
27.03.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа H, 2 тур
2 : 2
Завершен
Мальта
49'
Д. Стрелец
53'
М. Шкриньяр
16'
Л. Гамбин
20'
А. Сатариано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Словакия - Мальта
90'
+1
Замена
Б. Кристенсен
️️️️
Т. Теума
85'
Желтая карточка
А. Бонелло
Замена
И. Шранц
️️️️
П. Грошовски
82'
79'
Замена
С. Писани
️️️️
А. Сатариано
Замена
А. Русняк
️️️️
Т. Суслов
72'
68'
Замена
Д. Грек
️️️️
Л. Гамбин
68'
Замена
К. Нвоко
️️️️
П. Мбонг
Желтая карточка
М. Косцельник
54'
ГОЛ! 2:2!
М. Шкриньяр
Пас отдал
Я. Грегуш
53'
ГОЛ! 1:2!
Д. Стрелец
Пас отдал
М. Шкриньяр
49'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
Ю. Куцка
46'
Замена
Р. Боженик
️️️️
М. Дуриш
46'
Желтая карточка
М. Дуриш
40'
Замена
Я. Голубек
️️️️
Д. Ганцко
39'
23'
Желтая карточка
Р. Камензули
20'
ГОЛ! 0:2!
А. Сатариано
Пас отдал
Р. Камензули
16'
ГОЛ! 0:1!
Л. Гамбин
Пас отдал
Д. Мбонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словакия
12
Душан Куцяк
ВР
4
Мартин Вальент
ЦЗ
14
Милан Шкриньяр
ЦЗ
16
Давид Ганцко
ЦЗ
20
Роберт Мак
ЛВ
6
Ян Грегуш
ЦП
24
Мартин Косцельник
ЦП
13
Патрик Грошовски
ЦП
19
Юрай Куцка
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
21
Михал Дуриш
ЦФ
Главный тренер
Штефан Таркович
Мальта
1
Анри Бонелло
ВР
3
Райан Камензули
ЛЗ
5
Курт Шоу
ЦЗ
13
Энрико Пепе
ЦЗ
23
Александер Сатариано
ЦЗ
4
Стив Борг
ЦЗ
7
Джозеф Мбонг
ПЗ
6
Мэттью Гилламьер
ОП
10
Тедди Теума
ЦП
20
Люк Гамбин
ЦП
8
Пол Мбонг
ЦФ
Главный тренер
Девис Манджа
Словакия
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
10
Альберт Русняк
ЦП
22
Якуб Голубек
ЦП
21
Матуш Беро
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
18
Иван Шранц
ЦФ
15
Давид Стрелец
ЦФ
Мальта
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
0
Декстер Ксереб
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
9
Джейк Грек
ЦП
21
Шон Димек
ЦП
18
Стив Писани
ЦП
18
Бьорн Кристенсен
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
14
Кирьян Нвоко
ЦФ
3-4-1-2
12
Куцяк
4
Вальент
14
Шкриньяр
16
Ганцко
6
Грегуш
13
Грошовски
19
Куцка
24
Косцельник
20
Мак
21
Дуриш
10
Суслов
3-3-2-1
1
Бонелло
13
Пепе
23
Сатариано
4
Борг
7
Мбонг
6
Гилламьер
3
Камензули
10
Теума
20
Гамбин
8
Мбонг
21
Дуриш
9
Боженик
9
Боженик
21
Дуриш
10
Суслов
10
Русняк
10
Русняк
10
Суслов
16
Ганцко
22
Голубек
22
Голубек
16
Ганцко
13
Грошовски
18
Шранц
18
Шранц
13
Грошовски
19
Куцка
15
Стрелец
15
Стрелец
19
Куцка
20
Гамбин
9
Грек
9
Грек
20
Гамбин
8
Мбонг
14
Нвоко
14
Нвоко
8
Мбонг
23
Сатариано
18
Писани
18
Писани
23
Сатариано
10
Теума
18
Кристенсен
18
Кристенсен
10
Теума
Остались в запасе
Словакия
Мальта
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
21
Матуш Беро
ЦП
Главный тренер
Штефан Таркович
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
21
Шон Димек
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
0
Декстер Ксереб
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
Главный тренер
Девис Манджа
Остались в запасе
3
Лукаш Паушек
ЦЗ
5
Любомир Шатка
ВР
23
Доминик Грейф
ВР
15
Томаш Губочан
ЦЗ
25
Якуб Громада
ОП
21
Матуш Беро
ЦП
Остались в запасе
16
Джейк Галеа
ВР
12
Мэттью Кальеха Кремона
ВР
21
Шон Димек
ЦП
11
Люк Монтебелло
ЦФ
21
Хуан Корбалан
ЦФ
0
Декстер Ксереб
ЦЗ
22
Зак Мускат
ЦЗ
5
Андре Агиус
ЦЗ
Главный тренер
Штефан Таркович
Главный тренер
Девис Манджа
Статистика матча Словакия - Мальта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Словакия
Лига наций, 6 тур
Казахстан
2 : 2
16.11.2026
Словакия
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Словакия
2 : 1
29.09.2026
Казахстан
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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