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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Чехия - Бельгия
Чехия - Бельгия: обзор матча 27 марта 2021
Чехия
27.03.2021, суббота, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 2 тур
1 : 1
Завершен
Бельгия
50'
Л. Провод
60'
Р. Лукаку
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Бельгия
Замена
Т. Пекхарт
️️️️
Л. Провод
90'
+4
Замена
Д. Павелка
️️️️
А. Барак
78'
Замена
М. Выдра
️️️️
М. Крменчик
78'
73'
Желтая карточка
Я. Вертонген
Замена
Л. Масопуст
️️️️
Я. Янкто
61'
60'
ГОЛ! 1:1!
Р. Лукаку
Пас отдал
К. Де Брюйне
56'
Замена
Т. Фоке
️️️️
Н. Шадли
56'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Д. Мертенс
ГОЛ! 1:0!
Л. Провод
Пас отдал
Я. Янкто
50'
Желтая карточка
Т. Соучек
43'
25'
Желтая карточка
Т. Кастань
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
3
Томаш Голеш
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
17
Лукаш Провод
ЛВ
22
Томаш Соучек
ОП
7
Антонин Барак
АП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Бельгия
1
Тибо Куртуа
ВР
18
Джейсон Денайе
ЦЗ
5
Ян Вертонген
ЦЗ
2
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ПЗ
19
Леандер Дендокер
ЦП
8
Юри Тилеманс
ЦП
22
Насер Шадли
ЦП
7
Кевин Де Брюйне
АП
9
Ромелу Лукаку
ЦФ
14
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Чехия
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
15
Давид Павелка
ЦП
25
Якуб Пешек
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
22
Томаш Малински
ЦФ
10
Томаш Пекхарт
ЦФ
10
Матей Выдра
ЦФ
Бельгия
12
Томас Камински
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
15
Томас Фоке
ПЗ
10
Леандро Троссард
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Вацлик
5
Цоуфал
3
Челустка
17
Кудела
18
Боржил
22
Соучек
3
Голеш
14
Янкто
17
Провод
7
Барак
11
Крменчик
4-3-1-2
1
Куртуа
21
Кастань
5
Вертонген
2
Алдервейрелд
18
Денайе
19
Дендокер
8
Тилеманс
22
Шадли
7
Де Брюйне
14
Мертенс
9
Лукаку
7
Барак
15
Павелка
15
Павелка
7
Барак
14
Янкто
12
Масопуст
12
Масопуст
14
Янкто
17
Провод
10
Пекхарт
10
Пекхарт
17
Провод
11
Крменчик
10
Выдра
10
Выдра
11
Крменчик
22
Шадли
15
Фоке
15
Фоке
22
Шадли
14
Мертенс
10
Троссард
10
Троссард
14
Мертенс
Остались в запасе
Чехия
Бельгия
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
22
Томаш Малински
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
12
Томас Камински
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Роберто Мартинес
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
16
Алеш Мандоус
ВР
7
Патрицио Стронати
ЦЗ
6
Давид Зима
ЦЗ
17
Алеш Матею
ЦЗ
25
Якуб Пешек
ЦП
22
Томаш Малински
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Камински
ВР
12
Симон Миньоле
ВР
4
Брэндон Мехеле
ЦЗ
26
Деннис Прат
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
18
Аднан Янузай
ПВ
22
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
23
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Главный тренер
Роберто Мартинес
Статистика матча Чехия - Бельгия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Бельгия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Бельгия
4 : 1
15.11.2026
Италия
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Стадион:
Король Бодуэн
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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