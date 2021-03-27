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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Норвегия - Турция
Норвегия - Турция: обзор матча 27 марта 2021
Норвегия
27.03.2021, суббота, 20:00
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа G, 2 тур
0 : 3
Завершен
Турция
4'
О. Туфан
28'
Д. Сеюнджу
59'
О. Туфан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Турция
86'
Замена
О. Кабак
️️️️
О. Туфан
86'
Замена
Х. Акбунар
️️️️
Б. Йылмаз
Замена
М. Торсбю
️️️️
Э. Холанд
83'
Красная карточка
К. Торстведт
80'
75'
Желтая карточка
М. Мюлдюр
73'
Замена
Э. Унал
️️️️
К. Караман
69'
Замена
Д. Эркин
️️️️
Ю. Языджи
69'
Замена
Т. Антальялы
️️️️
Х. Чалханоглу
Замена
Й. Свенссон
️️️️
Ю. Рюэрсон
68'
Желтая карточка
А. Серлот
67'
Замена
К. Торстведт
️️️️
Ф. Мидтсьё
67'
Замена
Д. Кинг
️️️️
М. Эльюнусси
67'
59'
ГОЛ! 0:3!
О. Туфан
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
С. Грегерсен
48'
Замена
А. Хансен
️️️️
Р. Ярстейн
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Д. Сеюнджу
Пас отдал
Ю. Языджи
4'
ГОЛ! 0:1!
О. Туфан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
2
Стиан Грегерсен
ЦЗ
14
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
11
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
6
Патрик Берг
ОП
8
Фредрик Мидтсьё
ЦП
10
Мартин Эдегор
АП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Александр Серлот
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Турция
1
Угурчан Чакир
ВР
13
Умут Мерас
ЛЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Озан Туфан
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
9
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Норвегия
22
Стен Грютебуст
ВР
12
Андре Хансен
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
18
Кристиан Торстведт
АП
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Турция
12
Алтай Баиндыр
ВР
1
Мерт Гюнок
ВР
18
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
20
Дениз Тюрук
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
7
Халил Акбунар
ПВ
9
Энес Унал
ЦФ
9
Дженк Тосун
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ярстейн
17
Мелинг
3
Айер
2
Грегерсен
14
Рюэрсон
6
Берг
8
Мидтсьё
11
Эльюнусси
10
Эдегор
7
Серлот
9
Холанд
4-3-1-2
1
Чакир
18
Мюлдюр
22
Айхан
4
Сеюнджу
13
Мерас
10
Чалханоглу
6
Туфан
5
Йокушлу
11
Языджи
9
Караман
17
Йылмаз
8
Мидтсьё
18
Торстведт
18
Торстведт
8
Мидтсьё
1
Ярстейн
12
Хансен
12
Хансен
1
Ярстейн
14
Рюэрсон
16
Свенссон
16
Свенссон
14
Рюэрсон
9
Холанд
2
Торсбю
2
Торсбю
9
Холанд
11
Эльюнусси
7
Кинг
7
Кинг
11
Эльюнусси
11
Языджи
18
Эркин
18
Эркин
11
Языджи
6
Туфан
15
Кабак
15
Кабак
6
Туфан
10
Чалханоглу
14
Антальялы
14
Антальялы
10
Чалханоглу
17
Йылмаз
7
Акбунар
7
Акбунар
17
Йылмаз
9
Караман
9
Унал
9
Унал
9
Караман
Остались в запасе
Норвегия
Турция
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Ивер Фоссум
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Главный тренер
Ларс Лагербек
12
Алтай Баиндыр
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
20
Дениз Тюрук
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
22
Стен Грютебуст
ВР
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
4
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
20
Матс Меллер Дели
ЛП
10
Ивер Фоссум
ЦП
10
Йенс Хеуге
ЛВ
Остались в запасе
12
Алтай Баиндыр
ВР
14
Абдулкерим Бартакжи
ЦЗ
1
Мерт Гюнок
ВР
20
Дениз Тюрук
ЦП
6
Оркун Кекчю
ЦП
8
Дорухан Токез
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Норвегия - Турция
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 1/4 финала
Норвегия
- : -
27.03.2027
Англия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Уллеваал
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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20 ноября
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