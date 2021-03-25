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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Германия - Исландия
Германия - Исландия: обзор матча 25 марта 2021
Германия
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа J, 1 тур
3 : 0
Завершен
Исландия
3'
Л. Горецка
7'
К. Хаверц
56'
И. Гюндоган
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Исландия
89'
Замена
А. Фрейр Скуласон
️️️️
В. Пальссон
89'
Замена
К. Сигторссон
️️️️
Й. Бедварссон
Замена
А. Юнес
️️️️
С. Гнабри
87'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
К. Хаверц
79'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Л. Сане
79'
71'
Замена
А. Сигурдссон
️️️️
А. Ингви Траустасон
Замена
Ф. Нойхаус
️️️️
Л. Горецка
71'
66'
Желтая карточка
А. Гюдмюндссон
56'
Желтая карточка
К. Арнасон
ГОЛ! 3:0!
И. Гюндоган
56'
Желтая карточка
К. Хаверц
48'
40'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
Р. Мар Сигурйонссон
ГОЛ! 2:0!
К. Хаверц
Пас отдал
Л. Сане
7'
ГОЛ! 1:0!
Л. Горецка
Пас отдал
С. Гнабри
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
2
Антонио Рюдигер
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
23
Эмре Джан
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
8
Леон Горецка
ЦП
20
Серж Гнабри
ПВ
19
Лерой Сане
ПВ
7
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Исландия
1
Ханнес Халльдорсон
ВР
15
Алфонс Сампстед
ЦЗ
23
Хердур Магнуссон
ЦЗ
14
Кэри Арнасон
ЦЗ
5
Сверрир Ингасон
ЦЗ
21
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
4
Виктор Пальссон
ЦП
16
Рунар Мар Сигурйонссон
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
14
Арон Гуннарссон
ЦП
22
Йон Бедварссон
ЦФ
Главный тренер
Арнар Видарссон
Германия
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
13
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Нойхаус
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
15
Амин Юнес
АП
17
Флориан Вирц
АП
11
Тимо Вернер
ЦФ
Исландия
1
Огмундур Кристинссон
ВР
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
23
Ари Фрейр Скуласон
ЦП
21
Арнор Сигурдссон
АП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
17
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
9
Колбейнн Сигторссон
ЦФ
3-2-2-2-1
1
Нойер
16
Клостерманн
2
Рюдигер
4
Гинтер
6
Киммих
23
Джан
21
Гюндоган
8
Горецка
20
Гнабри
19
Сане
7
Хаверц
4-5-1
1
Халльдорсон
23
Магнуссон
14
Арнасон
5
Ингасон
15
Сампстед
21
Траустасон
16
Мар Сигурйонссон
8
Бьярнасон
14
Гуннарссон
4
Пальссон
22
Бедварссон
8
Горецка
17
Нойхаус
17
Нойхаус
8
Горецка
7
Хаверц
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Хаверц
20
Гнабри
15
Юнес
15
Юнес
20
Гнабри
19
Сане
11
Вернер
11
Вернер
19
Сане
16
Мар Сигурйонссон
11
Гюдмюндссон
11
Гюдмюндссон
16
Мар Сигурйонссон
4
Пальссон
23
Скуласон
23
Скуласон
4
Пальссон
21
Траустасон
21
Сигурдссон
21
Сигурдссон
21
Траустасон
22
Бедварссон
9
Сигторссон
9
Сигторссон
22
Бедварссон
Остались в запасе
Германия
Исландия
13
Филипп Макс
ЛЗ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Вирц
АП
Главный тренер
Йоахим Лев
17
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Огмундур Кристинссон
ВР
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Арнар Видарссон
Остались в запасе
13
Филипп Макс
ЛЗ
12
Кевин Трапп
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
4
Джонатан Та
ЦЗ
17
Флориан Вирц
АП
Остались в запасе
17
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
1
Огмундур Кристинссон
ВР
1
Рунар Рунарссон
ВР
15
Холмар Орн Ейхолфссон
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
16
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Арнар Видарссон
Статистика матча Германия - Исландия
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 1/4 финала
Бельгия
- : -
25.03.2027
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Исландия
Лига наций, 6 тур
Исландия
3 : 0
16.11.2026
Люксембург
Лига наций, 5 тур
Болгария
0 : 5
13.11.2026
Исландия
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Где смотреть матч:
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Исландия
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