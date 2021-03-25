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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Швеция - Грузия
Швеция - Грузия: обзор матча 25 марта 2021
Швеция
25.03.2021, четверг, 22:45
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 1 тур
1 : 0
Завершен
Грузия
35'
В. Классон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швеция - Грузия
90'
+6
Желтая карточка
Л. Двали
Замена
Р. Квайсон
️️️️
З. Ибрагимович
84'
Замена
Э. Крафт
️️️️
М. Лустиг
84'
78'
Замена
Г. Беридзе
️️️️
С. Лобжанидзе
Замена
Э. Форсберг
️️️️
В. Классон
74'
Замена
М. Сванберг
️️️️
А. Экдаль
73'
Замена
А. Экдаль
️️️️
К. Ольссон
68'
Желтая карточка
Л. Аугустинссон
64'
60'
Замена
В. Гвилия
️️️️
Д. Канкава
60'
Замена
Л. Шенгелия
️️️️
Н. Квеквескири
Желтая карточка
К. Ольссон
58'
Желтая карточка
З. Ибрагимович
54'
46'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Х. Кварацхелия
ГОЛ! 1:0!
В. Классон
Пас отдал
З. Ибрагимович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швеция
23
Кристоффер Нордфельдт
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
2
Микаэль Лустиг
ЦЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
14
Филип Хеландер
ЦЗ
17
Виктор Классон
ЛВ
20
Кристоффер Ольссон
ЦП
7
Себастьян Ларссон
ЦП
21
Деян Кулушевски
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
10
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Грузия
1
Георгий Лория
ВР
2
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
3
Лаша Двали
ЦЗ
4
Гурам Кашия
ЦЗ
21
Григол Чабрадзе
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
20
Джаба Канкава
ЦП
6
Георгий Абурджания
ЦП
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Ника Квеквескири
ЦП
11
Георгий Квилитая
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Швеция
1
Робин Ольсен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
20
Эмиль Крафт
ПЗ
13
Кен Сема
ЛП
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
13
Альбин Экдаль
ЦП
19
Маттиас Сванберг
ЦП
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
22
Робин Квайсон
ЦФ
Грузия
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
14
Гиорги Беридзе
ЛВ
19
Леван Шенгелия
ЦП
21
Валериан Гвилия
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
20
Джамбул Джигаури
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
4-2-2-2
23
Нордфельдт
6
Аугустинссон
3
Линделеф
14
Хеландер
2
Лустиг
20
Ольссон
7
Ларссон
17
Классон
21
Кулушевски
10
Ибрагимович
9
Исак
4-4-1-1
1
Лория
21
Чабрадзе
3
Двали
4
Кашия
2
Гиорбелидзе
6
Абурджания
12
Лобжанидзе
10
Квеквескири
20
Канкава
7
Кварацхелия
11
Квилитая
2
Лустиг
20
Крафт
20
Крафт
2
Лустиг
20
Ольссон
13
Экдаль
13
Экдаль
20
Ольссон
Экдаль
19
Сванберг
19
Сванберг
Экдаль
17
Классон
10
Форсберг
10
Форсберг
17
Классон
10
Ибрагимович
22
Квайсон
22
Квайсон
10
Ибрагимович
10
Квеквескири
19
Шенгелия
19
Шенгелия
10
Квеквескири
20
Канкава
21
Гвилия
21
Гвилия
20
Канкава
7
Кварацхелия
8
Китеишвили
8
Китеишвили
7
Кварацхелия
12
Лобжанидзе
14
Беридзе
14
Беридзе
12
Лобжанидзе
Остались в запасе
Швеция
Грузия
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
1
Робин Ольсен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
Главный тренер
Янне Андерссон
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Вилли Саньоль
Остались в запасе
9
Йеспер Карлссон
ЦФ
13
Кен Сема
ЛП
8
Йенс-Люс Каюсте
ОП
1
Робин Ольсен
ВР
12
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
15
Карл Старфельт
ЦЗ
Остались в запасе
1
Георгий Мамардашвили
ВР
17
Лазари Купатадзе
ВР
18
Гиа Григалава
ЦЗ
2
Отар Какабадзе
ЦЗ
21
Джемал Табидзе
ЦЗ
20
Джамбул Джигаури
ЦП
22
Жорж Микаутадзе
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Янне Андерссон
Главный тренер
Вилли Саньоль
Статистика матча Швеция - Грузия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Грузия
Лига наций, Финал
Фарерские острова
- : -
27.03.2027
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч! Арена
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