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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Уругвай - Перу
Уругвай - Перу: обзор матча 25 марта 2022
Уругвай
25.03.2022, пятница, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 17 тур
1 : 0
Завершен
Перу
42'
Д. Де Арраскаэта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Уругвай - Перу
Замена
Д. Суарес
️️️️
Ф. Пельистри
84'
77'
Замена
А. Валера
️️️️
Д. Лападула
77'
Замена
О. Калькатерра
️️️️
К. Куэва
Желтая карточка
Л. Суарес
76'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Л. Суарес
76'
Желтая карточка
Ф. Пельистри
72'
Замена
Э. Кавани
️️️️
Д. Нуньес
67'
65'
Замена
С. Орменьо
️️️️
А. Каррильо
61'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Й. Йотун
46'
Замена
Э. Флорес
️️️️
С. Пенья
ГОЛ! 1:0!
Д. Де Арраскаэта
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
1
Серхио Рочет
ВР
16
Матиас Оливера
ЛЗ
4
Рональд Араухо
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
6
Родриго Бентанкур
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
11
Факундо Пельистри
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
9
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Джанлука Лападула
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Уругвай
12
Себастьян Соса
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
0
Дамиан Суарес
ПЗ
21
Факундо Торрес
ЛВ
14
Лукас Торрейра
ОП
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Перу
12
Анхело Кампос
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
18
Орасио Калькатерра
ЦП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
16
Уайлдер Картахена
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦФ
20
Алекс Валера
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
4-3-1-2
1
Рочет
16
Оливера
3
Годин
2
Хименес
4
Араухо
6
Бентанкур
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
11
Пельистри
9
Нуньес
9
Суарес
4-1-1-2-2
1
Галлезе
5
Самбрано
22
Калленс
19
Йотун
6
Трауко
13
Тапиа
10
Куэва
18
Каррильо
10
Пенья
17
Адвинкула
9
Лападула
11
Пельистри
0
Суарес
0
Суарес
11
Пельистри
9
Суарес
14
Торрейра
14
Торрейра
9
Суарес
9
Нуньес
21
Кавани
21
Кавани
9
Нуньес
10
Куэва
18
Калькатерра
18
Калькатерра
10
Куэва
19
Йотун
10
Гонсалес
10
Гонсалес
19
Йотун
10
Пенья
20
Флорес
20
Флорес
10
Пенья
9
Лападула
20
Валера
20
Валера
9
Лападула
18
Каррильо
18
Орменьо
18
Орменьо
18
Каррильо
Остались в запасе
Уругвай
Перу
12
Себастьян Соса
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
12
Анхело Кампос
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
12
Себастьян Соса
ВР
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Матиас Винья
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
7
Николас де ла Крус
АП
21
Факундо Торрес
ЛВ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
Остались в запасе
12
Анхело Кампос
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Уругвай - Перу
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
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