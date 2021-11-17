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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Аргентина - Бразилия
Аргентина - Бразилия: обзор матча 17 ноября 2021
Аргентина
17.11.2021, среда, 02:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 14 тур
0 : 0
Завершен
Бразилия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Бразилия
86'
Замена
Г. Жезус
️️️️
М. Кунья
Замена
Н. Домингес
️️️️
Д. Ло Чельсо
86'
79'
Замена
Жерсон
️️️️
Л. Пакета
77'
Желтая карточка
Антони
Желтая карточка
М. Акунья
76'
Замена
Х. Альварес
️️️️
А. Ди Мария
75'
73'
Желтая карточка
Фабиньо
69'
Замена
Антони
️️️️
Рафинья
Желтая карточка
Г. Пеццелла
59'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
К. Ромеро
53'
Желтая карточка
К. Ромеро
50'
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
46'
Замена
️️️️
Л. Паредес
46'
Желтая карточка
Л. Паредес
45'
+1
45'
Желтая карточка
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
10
Лионель Месси
ПВ
11
Анхель Ди Мария
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
17
Фабиньо
ОП
8
Фред
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
10
Рафинья
ПВ
7
Матеус Кунья
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
17
Николас Домингес
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
16
Хоакин Корреа
ЦФ
Бразилия
23
Эдерсон
ВР
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
7
Жерсон
ЦП
0
Эденилсон
ЦП
19
Антони
ПВ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
4-1-1-3-1
23
Мартинес
8
Акунья
13
Ромеро
19
Отаменди
26
Молина
5
Паредес
7
Де Пауль
10
Месси
11
Ло Чельсо
11
Ди Мария
22
Мартинес
4-1-1-3-1
1
Алиссон
13
Данило
4
Маркиньос
2
Милитао
6
Сандро
17
Фабиньо
8
Фред
10
Рафинья
20
Пакета
7
Винисиус
7
Кунья
11
Ди Мария
9
Альварес
9
Альварес
11
Ди Мария
13
Ромеро
6
Пеццелла
6
Пеццелла
13
Ромеро
11
Ло Чельсо
17
Домингес
17
Домингес
11
Ло Чельсо
22
Мартинес
16
Корреа
16
Корреа
22
Мартинес
10
Рафинья
19
Антони
19
Антони
10
Рафинья
20
Пакета
7
Жерсон
7
Жерсон
20
Пакета
7
Кунья
18
Жезус
18
Жезус
7
Кунья
Остались в запасе
Аргентина
Бразилия
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Лионель Скалони
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
0
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Остались в запасе
1
Франко Армани
ВР
1
Хуан Муссо
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
21
Анхель Корреа
ПВ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
23
Эдерсон
ВР
12
Габриэль Чапеко
ВР
16
Ренан Лоди
ЛЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
3
Габриэль
ЦЗ
13
Эмерсон
ПЗ
0
Эденилсон
ЦП
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Статистика матча Аргентина - Бразилия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
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