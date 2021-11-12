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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Эквадор - Венесуэла
Эквадор - Венесуэла: обзор матча 12 ноября 2021
Эквадор
12.11.2021, пятница, 00:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 13 тур
1 : 0
Завершен
Венесуэла
41'
П. Хинкапе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Венесуэла
Замена
Р. Арболеда
️️️️
К. Крус
86'
Замена
Х. Рохас
️️️️
Г. Плата
86'
65'
Замена
Х. Морено
️️️️
Х. Мартинес
65'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Б. Уртадо
46'
Замена
Ж. Уртадо
️️️️
Э. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
П. Хинкапе
Пас отдал
Г. Плата
41'
25'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
Г. Плата
22'
16'
Желтая карточка
Э. Рамирес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
6
Бирон Кастильо
ЦЗ
2
Феликс Торрес
ЦЗ
3
Пьеро Хинкапе
ЦЗ
7
Кристиан Крус
ЦЗ
23
Мойзес Кайседо
ОП
8
Карлос Груэсо
ЦП
9
Айртон Пресиадо
ЦП
19
Гонсало Плата
ПВ
16
Йереми Сармиенто
ЦФ
24
Джоркаефф Реаско
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Венесуэла
22
Рафаэль Ромо
ВР
0
Даниэль Каррильо
ЛЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
3
Йордан Осорио
ЦЗ
2
Науэль Феррарези
ЦЗ
28
Адриан Мартинес
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
13
Хосе Мартинес
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
19
Эрик Рамирес
ЦФ
17
Брайан Уртадо
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
21
Алан Франко
ЦП
5
Микаэль Карселен
ЦП
20
Яннер Корозо
ЦП
9
Хоао Рохас
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
11
Эдсон Кастильо
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
9
Жан Уртадо
ЦФ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
4-1-2-1-2
22
Домингес
6
Кастильо
3
Хинкапе
7
Крус
2
Торрес
23
Кайседо
8
Груэсо
9
Пресиадо
19
Плата
24
Реаско
16
Сармиенто
3-3-1-1-2
22
Ромо
3
Осорио
2
Феррарези
28
Мартинес
16
Росалес
13
Мартинес
0
Каррильо
8
Ринкон
11
Мачис
17
Уртадо
19
Рамирес
7
Крус
4
Арболеда
4
Арболеда
7
Крус
19
Плата
9
Рохас
9
Рохас
19
Плата
17
Уртадо
11
Саварино
11
Саварино
17
Уртадо
13
Мартинес
5
Морено
5
Морено
13
Мартинес
19
Рамирес
9
Уртадо
9
Уртадо
19
Рамирес
Остались в запасе
Эквадор
Венесуэла
20
Себастьян Мендес
ОП
12
Педро Ортис
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
5
Микаэль Карселен
ЦП
20
Яннер Корозо
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
20
Себастьян Мендес
ОП
12
Педро Ортис
ВР
1
Эрнан Галиндес
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
17
Анхело Пресиадо
ПЗ
21
Алан Франко
ЦП
5
Микаэль Карселен
ЦП
20
Яннер Корозо
ЦП
11
Брайан Ангуло
ЦФ
9
Жорди Кайседо
ЦФ
Остались в запасе
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
22
Хоэль Гратероль
ВР
14
Кристиан Макун
ЦЗ
11
Эдсон Кастильо
ЦП
8
Кристиан Кассерес
ЦП
15
Эдуард Белло
ПВ
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
Главный тренер
Густаво Альфаро
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча Эквадор - Венесуэла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
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