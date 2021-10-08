Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Южная Америка
Перу - Чили
Перу - Чили: обзор матча 08 октября 2021
Перу
08.10.2021, пятница, 04:00
Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
2 : 0
Завершен
Чили
35'
К. Куэва
64'
С. Пенья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Перу - Чили
82'
Желтая карточка
М. Исла
Замена
У. Картахена
️️️️
К. Куэва
80'
Замена
Г. Коста
️️️️
С. Пенья
80'
78'
Замена
Л. Хименес
️️️️
Б. Бреретон
72'
Желтая карточка
Г. Медель
72'
Желтая карточка
Э. Пульгар
Желтая карточка
А. Калленс
71'
Замена
М. Лопес
️️️️
Э. Флорес
69'
65'
Замена
Х. Монтесинос
️️️️
Ж. Менезес
65'
Замена
Д. Вальдес
️️️️
Ч. Арангис
ГОЛ! 2:0!
С. Пенья
64'
63'
Желтая карточка
С. Вегас
Замена
Д. Фарфан
️️️️
Х. Паоло Герреро
62'
46'
Замена
Ф. Мора
️️️️
М. Нуньес
42'
Желтая карточка
Г. Марипан
Желтая карточка
М. Трауко
39'
ГОЛ! 1:0!
К. Куэва
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
15
Кристиан Рамос
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
10
Кристиан Куэва
ЦП
20
Эдисон Флорес
ЦП
23
Педро Акино
ЦП
10
Серхио Пенья
АП
17
Луис Адвинкула
ЦФ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Чили
1
Клаудио Браво
ВР
5
Себастьян Вегас
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
22
Бен Бреретон
ЛВ
16
Жан Менезес
ЛВ
13
Эрик Пульгар
ОП
17
Гари Медель
ОП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
10
Марселино Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Перу
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
4
Маркос Лопес
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
16
Уайлдер Картахена
ЦП
24
Расьель Гарсия
АП
9
Джанлука Лападула
ЦФ
10
Джефферсон Фарфан
ЦФ
16
Габриэль Коста
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Чили
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Пабло Галдамес
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
15
Диего Вальдес
ЦП
16
Хоакин Монтесинос
ПВ
11
Луис Хименес
ЦФ
9
Фелипе Мора
ЦФ
9
Карлос Паласиос
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
6
Трауко
15
Рамос
22
Калленс
19
Йотун
10
Куэва
20
Флорес
23
Акино
10
Пенья
9
Герреро
17
Адвинкула
3-2-1-2-2
1
Браво
4
Исла
3
Марипан
5
Вегас
13
Пульгар
17
Медель
20
Арангис
22
Бреретон
16
Менезес
10
Нуньес
10
Санчес
20
Флорес
4
Лопес
4
Лопес
20
Флорес
10
Куэва
16
Картахена
16
Картахена
10
Куэва
9
Герреро
10
Фарфан
10
Фарфан
9
Герреро
10
Пенья
16
Коста
16
Коста
10
Пенья
16
Менезес
16
Монтесинос
16
Монтесинос
16
Менезес
20
Арангис
15
Вальдес
15
Вальдес
20
Арангис
22
Бреретон
11
Хименес
11
Хименес
22
Бреретон
10
Нуньес
9
Мора
9
Мора
10
Нуньес
Остались в запасе
Перу
Чили
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
24
Расьель Гарсия
АП
9
Джанлука Лападула
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Пабло Галдамес
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Мартин Ласарте
Остались в запасе
12
Карлос Каседа
ВР
21
Хосе Карвальо
ВР
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
26
Карлос Лора
ПЗ
24
Расьель Гарсия
АП
9
Джанлука Лападула
ЦФ
18
Сантьяго Орменьо
ЦФ
Остались в запасе
1
Габриэль Кастельон
ВР
12
Габриэль Ариас
ВР
2
Николас Диас
ЦЗ
5
Пауло Диас
ЦЗ
5
Энцо Роко
ЦЗ
14
Пабло Галдамес
ОП
19
Томас Аларкон
ОП
9
Карлос Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Главный тренер
Мартин Ласарте
Статистика матча Перу - Чили
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
- : -
10.12.2026
Панама
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Перу
Чили
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Перу и Боливии на победу в товарищеском матче
13 ноября
Россия U15 уступила по пенальти Перу, выигрывая 3:0 по ходу матча
30 октября
3
Колумбия – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Канада – Перу: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2026
3 октября
Канада – Перу: кто победит в товарищеском матче 2026 года
2 октября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+