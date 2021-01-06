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Расписание матчей
Испания. Кубок
Малага - Овьедо
Малага - Овьедо: обзор матча 06 января 2021
Малага
06.01.2021, среда, 23:00
Испания. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Овьедо
118'
П. Чаваррия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Малага - Овьедо
ГОЛ! 1:0!
П. Чаваррия
118'
115'
Вторая желтая
J. Mier
115'
Замена
S. Grippo
️️️️
B. Valle
111'
Желтая карточка
J. Mier
Желтая карточка
D. Barrio
103'
73'
Замена
J. Mier
️️️️
R. Rodriguez
73'
Замена
B. Valle
️️️️
Г. Абурджания
Замена
П. Чаваррия
️️️️
O. Sá
68'
Замена
C. Quintana
️️️️
Y. Rahmani
67'
Замена
J. Samperio
️️️️
C. Rodriguez
67'
63'
Замена
В. Росада
️️️️
М. Сангалли
63'
Замена
М. Науэль
️️️️
C. Teguia
Желтая карточка
Й. Мехиас
45'
+6
Замена
D. Barrio
️️️️
Х. Сориано
45'
+1
42'
Желтая карточка
С. Обенг
26'
Желтая карточка
R. Rodriguez
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
12
Хуан Сориано
ВР
4
Йосуа Мехиас
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
5
Juande Rivas
ЦФ
2
Alejandro Benítez
ЦФ
6
Mohamed Benkhemassa
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
10
David Larrubia
ЦФ
10
C. Rodriguez
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
7
Orlando Sá
ЦФ
Овьедо
25
Жоан Фемениас
ВР
6
Карлос Эрнандес
ЦЗ
6
Джимми Суарес
ЦП
8
Георгий Абурджания
ЦП
8
Марко Сангалли
ПВ
14
R. Rodriguez
ЦФ
20
Самуэль Обенг
ЦФ
11
C. Teguia
ЦФ
0
Mossa
ЦФ
3
Alejandro Arribas
ЦФ
7
Diegui
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Малага
23
Серхио Герреро
ЦП
40
Eu Gutierrez
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
0
C. Quintana
ЦФ
23
Alberto Escassi
ЦФ
19
J. Samperio
ЦФ
4
David Lombán
ЦФ
13
Dani Barrio
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Овьедо
77
Габриэл Бразао
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
77
Матиас Науэль
ЛВ
17
Вити Росада
ПВ
2
Simone Grippo
ЦФ
31
Joselu Guerra
ЦФ
10
Borja Valle
ЦФ
6
J. Mier
ЦФ
31
Rodri
ЦФ
2-5
12
Сориано
4
Мехиас
21
Гонсалес
10
7
19
10
26
1-2-1-5
25
Фемениас
6
Эрнандес
6
Суарес
8
Абурджания
8
Сангалли
20
Обенг
7
3
0
11
19
0
0
19
10
19
19
10
12
Сориано
13
13
12
Сориано
7
19
Чаваррия
19
Чаваррия
7
2
2
11
77
Науэль
77
Науэль
11
8
Абурджания
10
10
8
Абурджания
8
Сангалли
17
Росада
17
Росада
8
Сангалли
14
6
6
14
Остались в запасе
Малага
Овьедо
40
Eu Gutierrez
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
23
Серхио Герреро
ЦП
23
Alberto Escassi
ЦФ
4
David Lombán
ЦФ
77
Габриэл Бразао
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
31
Joselu Guerra
ЦФ
31
Rodri
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Остались в запасе
40
Eu Gutierrez
ЦФ
7
Haitam Abaida
ЦФ
23
Серхио Герреро
ЦП
23
Alberto Escassi
ЦФ
4
David Lombán
ЦФ
Остались в запасе
77
Габриэл Бразао
ВР
17
Лукас Ахиядо
ПЗ
31
Joselu Guerra
ЦФ
31
Rodri
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Алмада
Статистика матча Малага - Овьедо
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Овьедо
Испания. Сегунда, 16 тур
Овьедо
- : -
30.11.2026
Сельта (Б)
Испания. Сегунда, 15 тур
Кордоба
3 : 0
22.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 14 тур
Овьедо
1 : 2
14.11.2026
Жирона
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Овьедо
2 : 3
02.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Информация о матче
Стадион:
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